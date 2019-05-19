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Пиломатериалы: изготовление из разных пород дерева, разновидности и сферы применения
Ксения ДАВЫДОВА   
19 Мая 2019 г.
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Пиломатериалы: изготовление из разных пород дерева, разновидности и сферы применения

Наверное, любой человек сможет ответить на вопрос, что такое пиломатериалы. А для тех, кто вдруг затрудняется, стоит сказать, что это пиленая продукция. Она имеет две плоские поверхности, конкретные размеры и отвечает определенным качественным характеристикам. Для того, чтобы изготовить такой древесный материал, используются разные породы. Есть, конечно, среди них и самые популярные. К ним относятся ель, сосна, липа и ольха. Существуют породы, которые пользуются спросом у потребителей, в том числе и по такому важному параметру, как цена. Это береза и тополь. Для изготовления пиломатериалов могут подойти и дорогие сорта деревьев. Это дуб, ясень, клен, а также черешня или граб.

В России достаточно много компаний - производителей пиломатериалов. Обрезные пиломатериалы от производителя в Москве можно заказать здесь: https://doskimoskva.ru/. Реализация товарной линейки тут происходит и по городу, и по Московской области.

Чтобы приобрести пиломатериал, нужно знать для каких целей он будет использоваться. Например, брус. Это бревно, обрезанное с 4-х сторон и толщиной 10 см. Брус активно применяется людьми при строительстве домов, а также для изготовления больших конструкций - лестниц, окон и т.д. Есть еще бруски, они по толщине меньше, чем брус, бывают строгаными или необработанными. В ходу также калиброванные бруски. Их, в зависимости от сферы применения, подгоняют под определенные параметры. Настилы, беседки, мебельное производство - здесь без брусков никуда.

Такому пиломатериалу как доски применение находится повсеместно, особенно при строительстве деревянных объектов. Обрезную доску, к примеру, можно использовать для внешней и внутренней отделки помещений. Доски изготавливают из бревен и брусьев. Доски могут быть необрезными, обрезными или обрезными с одной стороны. Есть и калиброванные доски, которые должны строго соответствовать заданному размеру.

Материал, имеющий повышенную прочность, - шпалы. А при распиловке бревен получают для разных нужд горбыль. Последний используется при заливке фундамента, кровельных работах и т.д.

Пиломатериалы имеют популярность, потому что у них относительно небольшой вес и высокая несущая способность. С ними легко проводить монтажные работы. Дерево хорошо подвергается обработке, источают приятный запах, да и выглядит просто отлично. Кроме того, у пиломатериалов в основном доступная стоимость. Этот фактор важен и для пенсионеров.

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