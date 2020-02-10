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Партнерская программа – еще один из доступных способов заработка для пенсионеров

Ксения ДАВЫДОВА   
10 Февраля 2020 г.
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Партнерская программа – еще один из доступных способов заработка для пенсионеров

Путешествуя по интернету можно часто обнаруживать незнакомые термины. Один из них, к примеру, партнерская программа. Под этим словосочетанием подразумевается взаимовыгодное сотрудничество между двумя сторонами. Например, существует какая-то фирма. Ей необходимо продвигать свой сайт, бренд, продукцию или услуги. Но так широко работать одним специалистам компании непросто. И поэтому нужны партнеры – заинтересованные люди, которые будут способствовать задуманному продвижению. Фирма создает партнерские программы. Например, поощрение за привлечение новых клиентов, отчисление за каждого приглашенного на сайт человека и т.п. А человек вступает в такую «партнерку» и начинает зарабатывать.

Выбирая этот вид деятельности в онлайн-пространстве, стоит обратить внимание на длительность существования партнерской программы и опыт работы самой компании, предлагающую «партнерки/партнерку» тоже. Здесь доверия больше к проверенным проектам, как, например, партнерская программа Лаки Онлайн, а не к однодневкам. Лаки Онлайн существует на рынке, к слову, уже больше 4-х лет.

Выплаты партнеры бывают разные. Среди них:

  • за определенное количество показов объявления;
  • за пользователя, который перешел с размещенного рекламного объявления (у вас на страничке) на сайт компании-партнера;
  • за эффективность рекламы (чем больше в этом плане плодотворность, тем существеннее будет сумма выплат от компании ее партнеру);
  • после определенных действий, совершенных пользователем на сайте компании (подписался на рассылку, пролистал каталог, купил что-либо).

Перед работой с партнерской программой стоит получить как можно большую о ней информацию. Всегда можно найти сведения о стабильных, завоевавших доверие «партнерках» в интернете. «Партнерка», исходящая от крупной компании, выгоднее, чем от фирмы среднего или мелкого формата. Ведь чем больше известность и оборот у компании, тем и выплаты будут выше. А что сможет предоставить фирма с маленьким финансовым оборотом?

Работу с партнерской программой можно обозначить несколькими этапами. Первый из них – выбор определенной «партнерки» и подключение к ней, а в ответ от компании будет происходить модерация вашей рекламной площадки. Второй этап – осуществление условий «партнерки», по которым будут выплачиваться средства (привлечение на сайт новых людей, клики на товары и т.п.). Третий этап – самый приятный, это вывод средств. А для того, чтобы их вывести, работающий с партнерской программой должен иметь свой электронный кошелек.

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