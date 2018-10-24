Особенности укладки паркета

Среди большого количества вариантов оформления напольных покрытий в квартирах и домах, именно паркет является наиболее популярным видом отделки среди собственников. И это понятно, ведь такое покрытие отличается высокими эстетическими и практическими свойствами, оно экологически чистое и не способно навредить здоровью человека.

Паркет весьма долговечен и не требует особого и тщательного ухода. Данный вид отделки имеет не самую дешевую ценовую категорию и требует профессионального подхода к укладке, но это отнюдь не сказывается на его популярности.

При укладке паркета своими силами, вы можете столкнуться с рядом некоторых проблем, о которых следует знать для того, что бы данный вид работ прошёл гладко. Кроме того, есть некоторые правила монтажа данного напольного покрытия, о которых стоит знать хозяевам помещений, где проводится ремонт. Работа с данным покрытием требует определенного мастерства, поэтому заказать паркетные работы лучше у профессионалов своего дела. Причем речь идет не только об укладке - это также касается таких операций с покрытием, как циклевка, шлифовка, ремонт, тонировка и реставрация паркета.

Основные условия

Основным параметром, который является наиболее важным при укладке паркета, специалисты называют влажность помещения. Она должна колебаться в пределах от 40, до 60% (для помещения в целом), а показатель влажности стен и пола обязан быть в пределах 6%. Кроме этого, учитывается и влажность самого покрытия (до 13%).

Для того, чтобы паркет несколько адаптировался к условиям помещения, перед укладкой, его необходимо поместить в то помещение, где планируется монтаж напольного покрытия на небольшой срок (5-6 суток).

Подготовка поверхности

Перед непосредственным монтажом напольного покрытия необходимо выровнять поверхность пола. Для этого следует залить бетонную стяжку, которая впоследствии станет надёжной основой для укладки паркета. Следует помнить, что стяжка после высыхания не должна иметь наплывов, трещин и впадин. При их наличии, следует позаботиться об устранении дефектов. Горизонтальная поверхность проверяется при помощи строительного или лазерного уровня.

После высыхания на поверхность стяжки наносят специальную грунтовку, которая препятствует образованию плесени и грибка.

Сами по себе паркетные работы довольно просты, однако требуют от исполнителя специальных знаний и умений. Ведь способы укладки бывают разными и подразумевают использование различных технологий укладки.

В большинстве случаев, используют способ монтажа паркетного пола на лаги. При такой укладке, между паркетом и поверхностью пола остается небольшой зазор, в который укладывают прокладку из утеплителя и все необходимые коммуникации. Данный способ хорош тем, что его использование в значительной степени повышает тепло и звукоизоляцию помещения.

Кроме того, паркет можно постелить прямо на стяжку, путем приклеивания его специальной мастикой. Однако данный процесс требует особых знаний. Вероятнее всего, вам необходимо будет приглашать специалиста.

После того, как паркетный пол будет полностью смонтирован, следует снова оставить его на некоторое время, не причиняя никаких внешних воздействий поверхности. Таким образом, покрытие как бы "отдыхает" и набирается прочности. По истечении необходимого срока, доски обрабатывают специальным шлифовальным аппаратом и лакируют.

При правильной укладке и соблюдении всех норм, последний этап протекает довольно быстро. Стоит отметить, что при образовании сколов, трещин и надломов паркета вследствие его эксплуатации, производимый ремонт необходимо осуществлять с использованием только тех материалов, которые соответствуют оригинальному покрытию.

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