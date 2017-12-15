Особенности содержания собак в зимний период

Опытные собаководы знают практически все о содержании своих питомцев, чего не скажешь о тех, кто лишь недавно исполнил свою мечту и завел себе четвероногого друга или только собирается это сделать в ближайшее время. Таким новичкам следует знать, что уход и содержание собак в зимний период несколько отличается от других сезонов. Речь идет не только про зимний выгул собак, но и про питание, и возможные трудности.

Важно помнить, что зима может стать для животного целым испытанием, если хозяева не будут соблюдать определенные правила ухода и меры предосторожности. Мороз, снег и таящиеся под ним опасности, гололед и химические реагенты для борьбы с ним – все это может всерьез навредить собаке, а тем более щенку. Стоит заметить, что гулять с питомцем зимой необходимо так же часто, как и в другие сезоны года, однако во избежание переохлаждения длительность прогулок нужно уменьшить (достаточно 15-20 минут). Понятно, что наиболее уязвимые в холодное время породы собак - короткошерстные. Во время выгула вы сразу заметите, что пес замерз – он начнет дрожать и ежиться, поскуливать, поджимать лапки и проситься домой. Если вы держите короткошерстную или собачку мелкой породы, заранее позаботьтесь о приобретении теплого комбинезончика.

Еще лучше будет, если вы оденете на своего четвероногого друга обувь - это защитит его не только от холода и снега, но и от травмирования лап ледяной коркой, а также от негативного воздействия различных реагентов, которыми посыпают дороги. Дело в том, что из-за соли и химикатов, использующихся для борьбы с гололедицей, кожа на собачьих лапках может раздражаться и воспаляться, могут появиться язвы, развиться дерматит и т.д. Если же обуви нет, или собака отказывается ее носить (такое тоже бывает), то позаботьтесь о конечностях своего питомца при помощи специальных средств, предохраняющих от вредных реагентов – такие воски, крема и аэрозоли можно приобрести в любом зоомагазине. Кроме того, для мытья лап после прогулки используйте специальное мягкое моющее средство, а после – смажьте подушечки защитным или детским кремом. Кстати, следите, чтобы животное не слизывало реагенты с лап, так как это может привести к отравлению.

Кормить зимой домашнюю собаку можно точно так же, как всегда. А вот ваших верных охранников, проживающих на улице, надо кормить более калорийной пищей, чем летом, ведь ей потребуется больше энергии для согрева. Тем, кто кормит собак натуральными продуктами, специалисты советуют добавить в пищу растительные масла, отварную мясную обрезь с жировой прослойкой. В качестве сухого корма используйте корм для активных собак. Не забудьте про подкормку, содержащую витамины В и Е.

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