Одежда для сна: пижамы и ночные сорочки

Не все люди знают, что при выборе одежды на любой случай жизни, прежде всего надо руководствоваться правилом наивысшего удобства. Особо актуально это для вещей, предназначенных для отдыха и сна. Так приятно прийти после тяжелейшего дня домой, принять расслабляющую ванну или хотя бы освежающий душ, надеть трикотажную пижамку или ночную сорочку, мягкий халатик - одежду, навевающую домашний уют и тепло. Вещь должна сидеть идеально, подходить вам по комплекции, росту и фигуре. Иначе полноценный отдых вряд ли ожидает вас.

Именно поэтому у большинства из нас есть любимая пижама - идеальная для нас по всем показателям. Если вы всё ещё не обзавелись такой пижамой или ночной сорочкой (каждому - своё), следует посмотреть на выбор одежды для сна из Иваново на сайте: http://www.domtrik.ru/pijamy.

А ведь когда-то люди вообще обходились без каких-либо пижам и домашней одежды. Единственное, что использовалось для изготовления примитивных вещей – растения и шкуры убитых животных. Такие вещи с трудом ограждали человека от влияния природных катаклизмов, ни о каком удобстве не было и речи. С течением веков люди изобрели станки, позволяющие ткать, тогда появилась возможность шить одежду. Конечно, даже такой примитивный материал был дорогим, поэтому несколько комплектов могли позволить себе только привилегированные классы.

Сорочки появились в середине XIX столетия. В те времена стали надевать под верхнюю одежду тонкую рубашку. Многие верили в то, что это действие поможет женщинам сохранить свою силу, данную от природы, и позволит противостоять злым духам. Кроме того, такие рубашки выполняли и практическую миссию. Они позволяли не переодеваться на ночь, либо согреваться в холодную погоду. Изначально женские и мужские ночные нательные рубашки были практически идентичны. Затем женские стали делать разной длины. Например, до середины щиколотки или до колена, также они разнообразились разрезами и различной формой воротами.

Пижамы появились в Европе в конце XIX века и практически полностью вытеснили собой сорочки. Сначала их могли носить только мужчины, но потом и женский гардероб пополнился ими.

Теперь пижамы эволюционировали до такой степени, что каждый человек сможет подобрать себе ту одежду для сна, которая будет максимально удобной для него. Это может быть сочетание футболки и шорт, майки и брюк, и так далее. Все эти вещи объединяет мягкий материал, модный фасон и удобство кроя. Нет ничего приятнее, чем поздно вечером залезть в теплую постель в любимой пижаме...

Ночные сорочки и пижамы стали для человечества прекрасным «изобретением», дарующим крепкий сон и желанный отдых.

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