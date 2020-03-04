Одежда для будущих мам: где можно приобрести и модные тенденции этого года

Беременность – самый важный период для многих наших дочек и внучек. И выглядеть во время вынашивания и ожидания своего малыша многие дамы в интересном положении хотели бы на все 100%. Во многом в этом им поможет одежда для беременных, в которой обычно учтены все особенности фигуры женщины в этот период.
Сейчас наряды для беременных найти можно повсеместно. И хорошо, когда это не посреднические десятые руки, а прямой производитель. К примеру, московская фирма Proud Mom, выпускающая одежду для дам в интересном положении. Вот ее сайт: https://www.proudmom.ru/collection/bluzy-dlya-beremennyh. Майки, пошитые здесь, могут быть сделаны с секретом, и их можно носить потом даме и после периода грудного вскармливания. Ткани компанией используются только отличного качества, модели не повторяются, только если по просьбам клиентов. Здесь происходит вечный эксперимент в части кроя и фасона, и поэтому вещи получаются не скучные и не заурядные.
В целом, как и для любой другой одежды, для нарядов будущих мам, существует своя мода. В этом году, к примеру, как и в прошедших, акцент в первую очередь делается на удобство каждой вещи. Приветствуются ткани легкие и воздушные: атлас, шелк, трикотаж, коттон, шифон и т.д. А также материалы, имеющие тяжелую фактуру: кожа, замша, бархат, вельвет, твид и т.д. Актуальна однотонная одежда, или наряд, созданный из тканей-компаньонов (напомним, что такие ткани всегда имеют сходный дизайн, текстуру, цветовую гамму, а сочетания их цветов дополняют друг друга). На гребне также всевозможные принты: полоски разных цветов и ширины, клетки, изысканная флористика, крупный и мелкий горох, абстракция и геометрия. Комбинации двух-трех вариантов цвета удачно может визуально усовершенствовать изменившийся силуэт женщины, это дамам, ожидающим появления малыша, стоит иметь в виду.
Теперь о фасонах. В моде для дам в положении платья-рубашки, абсолютно свободные или приталенные в районе груди. Свободные комбинезоны на широких лямках, брюки приталенные или широкого кроя. В тренде жилеты и кардиганы, объемные свитера, не облегающие фигуру туники и т.д.
А вообще, это всего лишь данные дизайнерами ориентиры. А каждая женщина в интересном положении все равно будет исходить из собственных предпочтений, понятий о стиле и образе. И всегда, согласитесь, она будет оставаться прекрасной. Еще бы, ведь это же будущая Мама!
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