Очень интересные сведения про алкоголь!

А вы знаете, что почти все фрукты и приличное количество овощей содержат спирт? Есть и другие интересные факты, связанные с алкогольной темой. Например, в Соединенных Штатах Америки разрешено употреблять алкоголь с 21 года, а в большинстве стран – с 18 лет. Имеются государства и с более низкой планкой – там молодые люди беспрепятственно могут выпивать, если им исполнилось всего лишь 16 лет.

К слову, алкоголь, без всяких сомнений, стоит употреблять в меру. Не доводить свой организм до крайне неприятного состояния похмелья, которое неминуемо наступает, если норма горячительного была превышена. И уж тем более не надо возводить употребление в привычку. Алкогольная зависимость – страшная напасть, разрушающая того, кто любит выпивать, разбивающая семьи и делающая близких людей пристрастившегося несчастными. Если справиться человек сам не может, то точно помогут здесь: http://narkoinfo.org. Центр наркологической помощи находится в Екатеринбурге. Специалисты имеют самые разные предложения: бесплатное лечение алкоголизма, срочный вывод из запоя, принудительное выведение из запоя на дому, вывод из запоя в стационаре, вывод из запоя на дому, кодирование по методу Довженко и т.д. На сайте можно узнать все подробности по широкому спектру услуг и действительно помочь тому, кто в этом нуждается.

Вернемся к интересным фактам про алкоголь. Не секрет, что на его основе делают самые разнообразные коктейли. Среди особо популярных – «Космополитен», «Мохито», «Май Тай», «Мятный джулеп», «Маргарита, «Пина Колада», «Калифорния», «Яблочный мартини», «Кровавая Мэри», знаменитая «Отвертка» и «Текила Санрайз». Есть, конечно, и другие. Коктейль легко при желании заказать в кафе, баре или ресторане. А вот чтобы позволить себе такое удовольствие дома, нужно заранее подготовиться и купить нужные ингредиенты, которые входят в состав напитка. Не всегда же дома сразу можно найти, к примеру, пару ликеров, текилу, спрайт и апельсиновый сок.

Некоторые исследователи полагают, что каждую минуту примерно 0,7% населения нашей Земли находится в состоянии алкогольного опьянения.

Говорят, что викинги употребляли алкоголь. Но пили они горячительное не из традиционных предназначенных для этого сосудов, а из... черепов поверженных противников.

В каждой стране есть свои популярные напитки. Например, в Камбодже это «Тарантула Бренди». Смесь необычная и запоминающаяся. В ее состав входит рисовый ликер и свежеумерщвленный паук тарантул. И такое, оказывается, можно пить.

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