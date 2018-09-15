Обрести внука от давно погибшего сына. Законно ли это?

Состоятельная британская пара "создала" внука с помощью спермы своего сына, погибшего в ДТП с мотоциклом в возрасте 26 лет. То, что с технологической точки зрения воспринимается многими по прежнему "как чудо" или как триумф науки и медицины — может, оказывается, обернуться юридическим тупиком. Который и исследует британская газета.

"Хотя посмертное оплодотворение в Британии является в ряде случаев законным, ставшие известными обстоятельства этого дела вызывают беспокойство по нескольким причинам", - пишет в статье для The Times Луиза Геварт, эксперт по вопросам искусственного оплодотворения и суррогатного материнства в юридической фирме Vardags.

Тело мужчины два дня лежало на земле, прежде чем его нашли. Уролог затем собрал его сперму и немедленно заморозил. Около года спустя сперму перевезли в клинику в Калифорнии и соединили с донорской яйцеклеткой, чтобы зачать мальчика. Ему сейчас предположительно три года, он живет с бабушкой и дедушкой в Великобритании.

По мнению автора статьи, то, что уролог извлек сперму мертвого человека без его предварительного согласия (устного или письменного) или специального судебного постановления, незаконно. Извлечь и хранить сперму погибшего может только клиника, лицензированная Управлением по вопросам оплодотворения и эмбриологии человека, поясняет Геварт. Для этого требуется его согласие в письменной форме, подписанное им самим либо уполномоченным лицом в дееспособном состоянии.

Представляется маловероятным, что мертвый человек может таким образом дать свое согласие, отмечает автор. "Исходя из этого и в отсутствие специального судебного решения, можно утверждать, что никто не имел права собирать сперму умершего человека, зная, что по закону она не может храниться в Великобритании до транспортировки за границу", - пишет Геварт.

Наконец, перевозить сперму умершего с помощью британского курьера - правонарушение, если это не было сделано в соответствии с лицензией.

Исходя из этого, заключает автор статьи, могло быть совершено несколько преступлений. "Хранение спермы в Великобритании и последующая ее транспортировка в Калифорнию при отсутствии лицензии или специального судебного решения могут повлечь за собой двухлетнее тюремное заключение, штраф или и то и другое", - сообщает Геварт.

Перевод Inopressa.ru

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