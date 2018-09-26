Новости онлайн-казино: прорыв Безумного Макса в игорный мир и возможности игровых автоматов «Три семёрки»

Все сетевые казино в первую очередь хвастаются своим игровым залом. Это и понятно: пользователи посещают площадки для гемблинга именно для того, чтобы поиграть в различные слоты.

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Безумный Макс врывается в мир игорных развлечений

Популярный кинематографический персонаж серии постапокалиптических боевиков – Безумный Макс – совсем скоро может стать героем слот-игры «Mad Max: Fury Road».

Разработкой проекта занималась компания Aristocrat Technologies Inc, которая впервые представит своё творение на выставке Global Gaming Expo в Лас-Вегасе через месяц.

Помимо главного героя фильма в игре будут присутствовать и другие важные персонажи: Императрица Фуриоза, Иммортана Джо и Нукс.

Об этом также позаботилась компания Warner Bros Entertainment Inc, которая занималась созданием слота совместно с вышеупомянутой Aristocrat Technologies.

Ранее компания-разработчик уже работала над сюжетами Warner Bros, которые включали в себя популярный научно-фантастический сериал Westworld, комиксовую историю о Бэтмене и многие другие известные сценарии.

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