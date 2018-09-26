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Новости онлайн-казино: прорыв Безумного Макса в игорный мир и возможности игровых автоматов «Три семёрки»

Егор СТУКОВ   
26 Сентября 2018 г.
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777 игровые автоматы

Все сетевые казино в первую очередь хвастаются своим игровым залом. Это и понятно: пользователи посещают площадки для гемблинга именно для того, чтобы поиграть в различные слоты.

Онлайн-казино Автоматы 777 уже в названии заложило эту идею. Игровой зал здесь достаточно обширный, включающий в себя более 60 проектов от множества компаний-разработчиков со всего света. Само казино выделило несколько характеристик, которыми могут гордиться местные слоты 777:

  • качественная графика;
  • увлекательные сюжеты;
  • бесперебойная работа;
  • изобилие бонусных раундов.

игровые автоматы 777

Среди своего ассортимента казино выделяет четыре популярных автомата, которые клиенты нередко выбирают для приятного времяпрепровождения:

  • Fruit Cocktail;
  • Ultra Hot;
  • Magic Forest;
  • Crazy Buck.

Игра на деньги и без них

Оценить всё это можно всего в пару кликов, сразу после захода на официальный сайт. Все слоты расположены на главной странице, так что никуда ходить не придётся. А играть можно как на деньги, так и совершенно бесплатно: «Три семёрки» позволяют игрокам опробовать широкий ассортимент демо-игр даже без необходимости долгой регистрации.

Аппараты 777 имеют в своём распоряжении приятные бонусы и прогрессивные выплаты, если клиент всё-таки решит поставить на кон реальную сумму денег. Об остальных особенностях онлайн-казино можно запросто узнать на официальном сайте, где собрана вся необходимая информация.

Безумный Макс врывается в мир игорных развлечений

Популярный кинематографический персонаж серии постапокалиптических боевиков – Безумный Макс – совсем скоро может стать героем слот-игры «Mad Max: Fury Road».

Разработкой проекта занималась компания Aristocrat Technologies Inc, которая впервые представит своё творение на выставке Global Gaming Expo в Лас-Вегасе через месяц.

Помимо главного героя фильма в игре будут присутствовать и другие важные персонажи: Императрица Фуриоза, Иммортана Джо и Нукс.

Об этом также позаботилась компания Warner Bros Entertainment Inc, которая занималась созданием слота совместно с вышеупомянутой Aristocrat Technologies.

Ранее компания-разработчик уже работала над сюжетами Warner Bros, которые включали в себя популярный научно-фантастический сериал Westworld, комиксовую историю о Бэтмене и многие другие известные сценарии.

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