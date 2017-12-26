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Новости игорного бизнеса: покерные турниры, казино Вулкан и другие
Ксения ДАВЫДОВА   
26 Декабря 2017 г.
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Ох уж эти игры! Захватили они не только подрастающее поколение, но и людей, умудренных жизненным опытом. Без компьютера и онлайн-развлечений некоторые и досуг-то свой уже не представляют. И интересуются не только собственной игрой, но и командными вариантами, новостями игорного сегмента. Что же происходило недавно в этой индустрии?

В РФ может быть упрощена регистрация на ресурсах букмекеров

В России может быть упрощена регистрация на лицензированных ресурсах букмекеров. В РФ одобрение получило новое банковское законодательство. Закон предписывает желающим сделать ставки представить биометрические данные. Это сканирование глаз, лица и голоса. Данные будут храниться в единой базе, и использоваться для транзакций в удаленном режиме. Любители букмекерского сегмента надеются, что новая система идентификации и аутентификации будет позволять игрокам пройти все регистрационные этапы в сети Интернет, не покидая стен дома.

Для тех, кто жаждет не только острых ощущений от сделанных ставок и ожидания результатов, во Всемирной паутине работают игровые сообщества, например, казино Вулкан. Вулкан игровые автоматы – всегда разнообразные предложения для пользователей, которые хотят провести интересное время и возможно выиграть денежный приз.

25 декабря стартует серия покерных онлайн-турниров

Двадцать пятого декабря стартует серия покерных онлайн-турниров. Их организует PokerStars, известный покер-рум. Какая информация будет интересна тем, кто пожелает проверить свои силы?

  • Гарантированная призовая сумма будет составлять двадцать пять миллионов долларов.
  • Серию откроет турнир с призовым фондом в пятнадцать тысяч долларов.
  • Весь призовой фонд разделен на сто пятьдесят два мероприятия фестиваля.

Мероприятие названо Winter Series. Оно завершится после Главного События седьмого января.

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Игорный бизнес начали регистрировать в американской Пенсильвании

В Пенсильвании (Соединенные Штаты Америки) начали регистрировать игорный бизнес. Теперь в этом штате азартные игры разрешены. Регуляторы будут принимать предложения от аудитории бизнесменов. Игорные компании могут заявить презентовать свои проекты, чтобы получить новые лицензии на местном рынке.

В Дании растет доход от спортивных ставок

Рост доходов от спортивных ставок зафиксирован в Дании. По сравнению с ушедшим годом рост общего дохода от ставок составил девять процентов.

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