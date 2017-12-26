Новости игорного бизнеса: покерные турниры, казино Вулкан и другие

Ох уж эти игры! Захватили они не только подрастающее поколение, но и людей, умудренных жизненным опытом. Без компьютера и онлайн-развлечений некоторые и досуг-то свой уже не представляют. И интересуются не только собственной игрой, но и командными вариантами, новостями игорного сегмента. Что же происходило недавно в этой индустрии?

В РФ может быть упрощена регистрация на ресурсах букмекеров

В России может быть упрощена регистрация на лицензированных ресурсах букмекеров. В РФ одобрение получило новое банковское законодательство. Закон предписывает желающим сделать ставки представить биометрические данные. Это сканирование глаз, лица и голоса. Данные будут храниться в единой базе, и использоваться для транзакций в удаленном режиме. Любители букмекерского сегмента надеются, что новая система идентификации и аутентификации будет позволять игрокам пройти все регистрационные этапы в сети Интернет, не покидая стен дома.

Для тех, кто жаждет не только острых ощущений от сделанных ставок и ожидания результатов, во Всемирной паутине работают игровые сообщества, например, казино Вулкан. Вулкан игровые автоматы – всегда разнообразные предложения для пользователей, которые хотят провести интересное время и возможно выиграть денежный приз.

25 декабря стартует серия покерных онлайн-турниров

Двадцать пятого декабря стартует серия покерных онлайн-турниров. Их организует PokerStars, известный покер-рум. Какая информация будет интересна тем, кто пожелает проверить свои силы?

Гарантированная призовая сумма будет составлять двадцать пять миллионов долларов.

Серию откроет турнир с призовым фондом в пятнадцать тысяч долларов.

Весь призовой фонд разделен на сто пятьдесят два мероприятия фестиваля.

Мероприятие названо Winter Series. Оно завершится после Главного События седьмого января.

Игорный бизнес начали регистрировать в американской Пенсильвании

В Пенсильвании (Соединенные Штаты Америки) начали регистрировать игорный бизнес. Теперь в этом штате азартные игры разрешены. Регуляторы будут принимать предложения от аудитории бизнесменов. Игорные компании могут заявить презентовать свои проекты, чтобы получить новые лицензии на местном рынке.

В Дании растет доход от спортивных ставок

Рост доходов от спортивных ставок зафиксирован в Дании. По сравнению с ушедшим годом рост общего дохода от ставок составил девять процентов.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ