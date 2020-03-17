Наушники: праздник, который всегда с тобой

Наушники давно вошли в нашу жизнь. Это приспособление настолько привычно каждому из нас, что кажется, будто они существуют на протяжении столетий. На самом деле это не совсем так.

История наушников берет начало в 1910 году, когда американский инженер Натаниэль Болдуин собрал у себя на кухне первое устройство для качественного приема звукового сигнала. Болдуин додумался закрепить два компактных динамика непосредственно на голове. Гениальная простота этого решения не осталась незамеченной в стране, где практичность и изобретательность ценятся весьма высоко. Болдуин был прекрасным специалистом по электротехнике, преподавателем Стэндфордского университета, но имел скандальную славу: будучи по вероисповеданию мормоном, он открыто выступал за многоженство и лишился преподавательской кафедры за свои убеждения. Тем не менее, когда он обратился со своей технической новинкой к военным морякам, те быстро оценили его изобретение: наушники позволяли отчетливо принимать сигналы радиосвязи, не отвлекаясь на посторонние шумы и сохраняя секретность. Болдуин получил заказ от ВМС США – вероятно, для разведывательных подразделений, и продолжил работать на своей кухне, выпуская наушники маленькими партиями по 10-12 штук.

Прошли годы. В 1950-е, когда наушники уже широко применялись во всех передовых армиях мира, другой американец, Джон Косс, придумал способ, как использовать наушники для удовольствия, а не только для суровых военных нужд. На приданое своей жены он открыл фирму, выпускавшую портативные фонографы, и как-то раз, во время презентации присоединил авиационные наушники к фонографу. Идея оказалась просто великолепной: чистый звук поразил всех, и Косс переключился на выпуск наушников. Кстати, его фирма существует до сих пор.

Потом пришла эпоха стереофонии, а в 1979-м стартовала эра портативных музыкальных плееров, которые в принципе не были возможны без применения наушников, и это устройство шагнуло в массы.

Вершиной технологии стали миниатюрные беспроводные устройства, такие как наушники Apple - они предоставляют максимум удобства и качества, практически незаметны и доступны по цене. Войдя в мир благодаря революционному изобретению – iPod, они облегчили жизнь меломанам и любителям аудиокниг, но и всем пользователям мобильных телефонов.

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