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Научная версия: половина воды на Земле — космического происхождения
|По инф. rosbalt.ru
|04 Мая 2019 г.
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Половину всей воды на Земле могли принести на нашу планету кометы и астероиды, предположили ученые из Университета Аризоны.
Химики обнаружили много воды в образцах породы с каменного астероида Итокава, сообщает BBC. Он состоит в основном из минералов, богатых кремнием, и относится к очень распространенному типу астероидов. Как выяснилось, воды в нем гораздо больше, чем в среднем в небесных телах в Солнечной системе.
По мнению ученых, за миллиарды лет существования Земли подобные астероиды могли занести примерно половину всей воды Мирового океана.
Согласно другой версии, когда Земля только формировалась, воду постепенно выделяли насыщенные водой минералы.
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