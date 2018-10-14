На японский дом свалился метеорит-магнит

В японском городе Комаки осколки метеорита упали на жилой дом и повредили крышу. Инцидент случился 26 сентября, сообщает телеканал NHK. Жильцы услышали громкий удар, который сотряс весь дом, и нашли снаружи три обожженных камня.

Специалисты Национального музея науки проверили камни и выяснили, что это обломки метеорита возрастом около 4,5 млрд лет. Такие камни действуют как магнит и могут притягивать металлические предметы.

Сейчас эксперты планируют зарегистрировать найденные осколки метеорита в специальном международном реестре.

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