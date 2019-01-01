Можно ли отказаться от полученного кредита?

Каждый из нас может попасть в ситуацию, связанную со снижением доходов. Если речь идет о заемщике, которому нужно расплачиваться с кредитным долгом, то в этом случае проблема усугубляется. Можно ли вообще отказаться от кредита?

Бывают случаи, когда утром люди берут в банке кредит, а уже после обеда узнают о том, что они уволены. Безусловно, необходимо сделать все, чтобы своевременно отказаться от кредита, чтобы не усугублять и так сложную финансовую ситуацию в семье. Кстати, если большой кредит не нужен, его можно заменить небольшим займом. Микрозаймы оформляют за 5 минут и переводят на банковску карту. Оформить его можно на этом сайте: https://creditonline.su/kredity-zaimy-online-na-karty/microzaim-s-plohoi-kreditnoi-istoriei/.

Отказаться от кредита легко, если банк одобрил кредитную заявку, но договор между кредитором и кредитополучателем еще не был подписан. В этом случае абсолютно никаких обязательств клиент перед кредитной организацией не имеет. Достаточно позвонить в банк для того, чтобы предупредить об отзыве кредитной заявки.

Даже если вы успели подписать кредитный договор, но при этом деньги еще не получали, то и в этом случае можно своевременно сообщить об отказе от кредита. Дело в том, что Гражданский Кодекс РФ говорит о том, что действовать кредитный договор начинает только с момента выдачи кредитополучателю денежных средств. Итак, чтобы в этом случае аннулировать кредитный договор, необходимо подать соответствующее заявление в банк, причем сделать это нужно в срочном порядке. Так как договор еще в силу не вступил, не придется компенсировать какие-либо издержки банка.

Сложнее отказаться от кредита, если договор был подписан, а деньги – уже получены. Важно понимать, что от вступившего в законное действие договора отказаться непросто. В этом случае придется написать заявление о том, что вы желаете в срочном порядке погасить кредитную задолженность. Причем чем раньше вы это сделаете, тем меньше денег вам нужно будет заплатить сверх полученной кредитной суммы. Помимо того, что за каждый день действия кредитного договора придется платить проценты, нужно оплачивать и некоторые другие услуги банка, например, услуги за открытие счета. Размер суммы, которую придется заплатить сверх полученной, конечно же, зависит от ставки и от других условий договора.

Итак, чем раньше вы решите воспользоваться возможностью отказа от кредита, тем меньшие расходы вас постигнут.

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