Многоуважаемый матрас

Советские классики Ильф и Петров в бессмертном романе «Двенадцать стульев» призывали граждан уважать матрасы. Конечно, они иронизировали по поводу советского быта, но в каждой шутке есть доля правды: в голодные неустроенные послереволюционные годы матрас был приветом из тёплого мещанского уюта.

Прошло время, и матрас триумфально вернулся в дома советских людей. Купить его можно было в любом мебельном магазине, вернулось и разнообразие обивки – различные ткани, фактуры, цвета, рисунки. Теперь мы вспоминаем о тех годах с улыбкой, ведь нынешняя эпоха подарила нам огромный выбор мебели. Можно купить матрас любой модели, даже не выходя из дома, к примеру, в специализированном магазине по адресу https://omatras.ru/.

Однако большое разнообразие товаров имеет и свои минусы, ведь не каждый товар подходит именно вам. Нужно учитывать множество факторов и помнить о том, что матрас, несмотря на свою обыденность в домашней обстановке, обладает очень важной функцией. Мы проводим в постели около восьми часов в сутки, а если прихватили недомогания, то значительно дольше. При том больше 80 процентов людей страдают от болей в спине, и наше самочувствие напрямую зависит от того, сможем ли мы расслабиться. Но только правильный матрас поможет нам выспаться и сохранить себя в хорошем самочувствии.

Матрасы с пружинным блоком – наиболее востребованные и известные. Они повторяют все контуры тела, при этом пружины бывают различной жёсткости. Самые популярные матрасы – с мягкими пружинами (переплетёнными между собой пружинами большого диаметра). Их преимущества: невысокая стоимость, отличная вентиляция. Недостатки: такие пружины быстро изнашиваются, начинают скрипеть. Лучше выбрать матрасы с независимыми пружинами: их ортопедические свойства великолепны, они не скрипят, но стоимость их выше.

В беспружинных матрасах используются наполнители из натуральных и высокотехнологичных искусственных материалов. Они бывают монолитными (из единого блока, состоящего из одного материала), слоёными (чередуются слои различной жёсткости) и смешанными (в середине – монолитный блок, а сверху и снизу – слои из другого материала). Преимущества: хорошая поддержка для позвоночника, бесшумность. А недостатки зависят от того, насколько качественный наполнитель используется в матрасе, например, как хорошо он проводит воздух.

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