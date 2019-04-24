Милева Марич — женщина в тени Эйнштейна

"Как оценить по достоинству жизнь, которая проходила в тени гения столетия? - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Образ первой жены Альберта Эйнштейна Милевы Марич окутан мифом о том, что она сыграла большую роль в его первых работах о теории относительности, но, как и многие женщины в истории науки, была лишена признания. Это утверждали многие книги и статьи. (...) В новой книге "Жена Эйнштейна - настоящая история Милевы Эйнштейн-Марич", основанной на тщательном изучении данного вопроса, Аллен Эстерсон и Дэвид Кэссиди приводят доказательства того, что этот миф малообоснован".

Милева Марич родилась 19 декабря 1875 года в Тителе, повествует журналистка Марлен Вайсс. "Из-за вывиха левого бедра ей суждено было хромать всю жизнь. Уже в начальной школе она привлекала к себе внимание, будучи необыкновенно умным ребенком. Однако восемь лет школы были максимальным уровнем образования, предусмотренным для женщин. В гимназии, осуществлявшие подготовку к поступлению в высшие учебные заведения, чаще всего принимали только мальчиков".

Тем не менее, благодаря удивительной решительности и поддержке своего отца Милоша, Милева продолжила свое обучение. Сначала она проучилась почти два года в гимназии в соседней Сербии. Затем семья переехала в Загреб, где после успешно сданного экзамена Милева смогла посещать мужскую гимназию и получила специальное разрешение от министерства образования на посещение занятий по физике. Спустя два года Марич переехала в Швейцарию, которая тогда была передовой в женском образовании. В 1896 году Милева поступила в Цюрихский Политехникум (сегодня Швейцарская высшая техническая школа Цюриха), одновременно с Альбертом Эйнштейном. Несмотря на утверждения многих биографов, Эйнштейн был хорошим учеником, особенно преуспевавшим в математике и естественных науках. В его аттестате значился приличный средний балл и отличные оценки по физике и математике, говорится в статье.

Оценки Милевы Марич после начальной школы были хорошими, однако не выдающимися, пишет издание. Так, вступительные экзамены в Политехникум она прошла со средним баллом 4,25 (6 - высший балл в Швейцарии). Тем не менее, позже о ней говорили, что она была одаренным математиком и превосходила в этом Эйнштейна, что и породило утверждения о том, что она участвовала в разработке теории относительности. Однако, отмечает Вайсс, такие утверждения малообоснованны. В частности, в 1962 году австралийский журналист Питер Мишельмор писал в своей книге, что Милева Марич помогала Эйнштейну в математике еще во время учебы, однако автор, чья книга насыщена выдуманными диалогами, не называет источник данной информации. Затем Мишельмора цитировали другие биографы, и в итоге это утверждение превратилось в факт, указывает Вайсс.

"Очень милая девочка, умна и серьезна. Она невысокая, худая, смуглая, некрасивая; немного хромает", - описывала Милеву ее сожительница. Альберт Эйнштейн, в свою очередь, восхищался независимостью и умом своей однокурсницы и писал ей влюбленные письма, называя Милеву своей "маленькой колдуньей", повествует Вайсс.

В его письмах часто упоминается и физика, продолжает издание. В частности, Альберт с нетерпением ждал их совместной работы над научной литературой и упоминал свои идеи об "эфире", который до создания теории относительности считался средой для распространения света.

Эйнштейн сдал выпускные экзамены со средним баллом 4,91. Милева получила слабые 2,5 балла по математике и провалила экзамены со средней оценкой 4,0.

"Альберт и Милева хотели пожениться, но его семья была резко против. Милева была якобы слишком старой, слишком умной. "К тому моменту, как тебе будет 30, она будет старой ведьмой", - ругалась его мать. (...) Потом Милева обнаружила, что беременна. Вскоре она во второй раз провалила выпускные экзамены. Это положило конец ее профессиональным амбициями. После Милева уехала к своим родителям в Нови-Сад, будучи беременной, незамужней и без диплома. (...) Она тщетно просила Альберта поехать с ней, но с ее родителями он познакомился только годы спустя", - говорится в статье.

Некоторые авторы, указывает Вайсс, пишут, что в это время Милева и Альберт вели интенсивную совместную работу, что, среди прочего, якобы привело к разработке специальной теории относительности. "Об этом свидетельствует, например, то, что в письмах Милеве Эйнштейн неоднократно пишет о " нашей работе над относительным движением" и "нашей статье". Но своих письмах подруге Элен Кауфлер-Савич она называет эти работы трудами Альберта, которыми она очень гордится. Зачем ей нужно было замалчивать свой вклад?"

В начале 1902 года Милева родила в Нови-Саде дочь, однако Альберт никогда не увидел своего первенца - исчезновение дочери Лизерль не выяснено до сих пор. Возможно, девочку отдали приемным родителям, либо она скончалась от скарлатины.

"Альберт и Милева поженились, хотя позднее супруг писал, что это произошло "с внутренним сопротивлением" и "лишь из чувства долга". Их браку не суждено было стать счастливым. 1905 год стал для Альберта "annus mirabilis", "чудесным годом". Тогда он публиковал одну прорывную статью за другой, в том числе и о специальной теории относительности, и становился все более известным. Милева занималась домашним хозяйством и родила сыновей Ганса Альберта и Эдуарда. Сначала ее муж был по-настоящему доволен: "Она отлично заботится обо всем, хорошо готовит и всегда в хорошем настроении", - писал он. Милева же в своих письмах подруге Кауфлер-Савич жаловалась, что больше почти не видит Альберта, потому что он занят лишь своей работой".

Спустя несколько лет их брак распался. "В письме от 1914 года Альберт поставил Милеве условия, при которых он был бы готов жить с ней вместе в Берлине: она должна была заботиться о его одежде и белье, "в надлежащем порядке" трижды в день приносить ему еду и тотчас прерывать любую обращенную к нему речь, если он об этом попросит. Сначала Милева согласилась, но некоторое время спустя вернулась с обоими сыновьями в Цюрих. (...) На тот момент у Эйнштейна уже долгое время был роман с кузиной Эльзой, на которой он позднее женился и с которой он злословил о Милеве: с ней он обращался "как с сотрудницей, которую не мог уволить", - передает издание.

При таком поведении легко можно поверить в то, что Эйнштейн хладнокровно лишил свою первую супругу научного признания. Однако, подчеркивает Вайсс, доказательств этому мало. Рассказы о том, что знакомые и родственники наблюдали за долгими научными дискуссиями Альберта и Милевы и что она по ночам помогала ему в математических расчетах, взяты не из первоисточника и порой противоречивы. "Математика специальной теории относительности очень проста. (...) Если бы Эйнштейн испытывал трудности с этими расчетами, то появившаяся позднее общая теория относительности была бы далеко за пределами его возможностей", - указывает издание.

"Поэтому Милева, возможно, не была обманутой исследовательницей. Возможно, ее история - всего лишь обычная драма женщины, которой ее время не дало ни единого шанса", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.

Перевод Inopressa.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ