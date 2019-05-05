Медики нашли компьютерным играм полезное применение

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Не секрет, что в наши дни компьютерные и онлайн-игры используются не только в развлекательных целях, но и для обучения. К примеру, для детей разработаны разнообразные игры-тренажеры для запоминания таблицы умножения, алфавита и т.п., да и для взрослых также существует множество специальных обучающих игровых приложений. Теперь и медики взяли на вооружение виртуальные «игрушки».
Так, с помощью физиотерапевтических компьютерных программ и игр можно развивать и улучшать отдельные виды деятельности мозга, восстанавливать функции ЦНС у людей разных возрастов, в том числе после инсульта, физических травм и т.д. По словам медиков, даже простые логические игры, которые сейчас есть практически у каждого в телефоне или ПК, способствуют улучшению логического мышления, оперативной памяти, скорости реакции и прочих способностей. Отмечается положительное влияние логических и интеллектуальных игр (шахмат, шашек, преферанса, покера и т.д.) на людей пожилого возраста: во время таких развлечений тренируется ум, память и концентрация. И что очень важно, сегодня не нужно долго искать компанию для совместной игры, достаточно иметь какой-либо гаджет (смартфон, планшет, ПК) с выходом в интернет.
Особой популярностью при этом пользуется онлайн покер, поскольку он не только позволяет загружать серое вещество нашего мозга и активно задействовать нейронные связи, но и дает возможность получить множество бурных эмоций от азарта, потренироваться в психологических навыках («прочитать» соперника), а при особом везении можно даже выиграть деньги. Так называемых «покер-румов» (в переводе с английского - покерная комната), то есть онлайн-заведений для игры в покер, сегодня существует много, поэтому не лишним будет узнать некоторые особенности их выбора, используя надежный источник Pokernet.ru. Прежде всего стоит сказать, что для игры в покер онлайн необходимо скачать специальное приложение - покерный клиент и зарегистрироваться. Поначалу можно поиграть бесплатно, на виртуальные фишки, чтобы понять правила, специфику покер-рума, «освоиться» в игре, а затем уже пополнить счет для игры на деньги. При выборе покерной комнаты обратите внимание на репутацию заведения. Она основана на отзывах игроков и должна быть безупречной.
О самых надежных покер-румах также можно узнать на специализированном сайте Pokernet.ru. Большое значение имеет качественное программное обеспечение, а также бонусная политика – это различные акции, бонусы, подарки. Помните: не стоит вестись на слишком большие бонусы, как правило, такими уловками пользуются только недобросовестные заведения. По данным портала Pokernet.ru, приведем несколько проверенных и надежных покерных комнат: ПокерДом, РуПокер (здесь можно играть на рубли), 888Poker, PokerStars (с бесплатным стартовым капиталом). Отличаются эти комнаты и хорошими бонусами. Тренируйте свой мозг с азартом, и удачи в игре!
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