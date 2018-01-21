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Мата Хари: блестящая злая судьба

Ксения ДАВЫДОВА   
21 Января 2018 г.
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Мата Хари: блестящая злая судьба

Мата Хари - одна из самых ярких женщин в истории Европы. Шпионка, танцовщица и куртизанка, женщина яркой и трудной судьбы, она стала героиней множества фильмов. Лучшая кинолента о ней была снята российскими кинематографистами в 2017 году. Многосерийная картина с успехом разошлась по всему миру и никого не оставила равнодушным. Посмотреть сериал «Мата Хари» в высоком качестве теперь можно онлайн.

Фильм исследует судьбу знаменитой шпионки со всей скрупулезностью. Мы видим, как Маргарета МакЛеод-Зелле (так звучит ее настоящее имя) оказывается брошенной на произвол судьбы. У нее на руках маленькая дочь. Ее преследует бывший муж – капитан МакЛеод, алкоголик, человек жестокий и ненавидящий Маргарету за то, что она сбежала от него.

Она совершенно бесправна, ничем не защищена. Способы заработать, типичные для женщин того времени, не могут спасти ее положение. Остается лишь проституция и дальнейшее погружение в пучину несчастий. И тогда Маргарета получает от судьбы блестящий шанс. Который, впрочем, погубил ее окончательно.

В конце XIX - начале ХХ века Европа переживала бурный экспрессивный период. В моде было все витальное, страстное, противоречащее многовековой христианской морали. Все это подпитывало революционный дух, который позднее взорвал Россию и Германию. Среди увлечений тех лет была и восточная экзотика. Маргарет поняла дух своего времени и стала танцовщицей, исполняющей эротические танцы с элементами индийских обрядовых плясок. Она взяла себе псевдоним Мата Хари, который переводится с малайского как «Солнце».

Ее успех был необычайным. Но красивая слабая женщина, оказавшаяся в водовороте страстей и войн, привлекающая к себе слишком откровенные взгляды, она была обречена попасть в паутину секретных служб. Она зарабатывала большие деньги, но все спускала на карточную игру. Ее сексуальные связи с высокопоставленными офицерами, политиками и прочими влиятельными лицами стали надежным источником шпионской информации. Поначалу ее завербовала немецкая разведка, а во время Первой мировой войны она стала также агентом Франции.

Судьба двойного агента незавидна, особенно если агент - женщина, вовсе не склонная к авантюризму, и особенно - в годы войны, когда никто никого не щадит. Вольно или невольно, она принесла много зла в этот мир, который не щадил и ее тоже. Печальный итог был закономерен. И это делает фильм «Мата Хари» еще более интересным и ценным, ведь он раскрывает мотивы этой женщины с малоизвестной стороны.

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