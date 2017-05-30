Лучшие мобильные приложения для современной дамы

Пожалуй, сегодня уже трудно встретить человека, пользующегося обычным кнопочным телефоном, «умные» смартфоны завоевали мир. Так зачем идти против прогресса? Тем более что с современными технологиями, которые воплощены во всевозможных мобильных приложениях, можно сделать свою жизнь намного удобнее. Вот, к примеру, несколько приложений, которые могут заинтересовать практически любую женщину, которая идет в ногу со временем, предпочитает вести здоровый и активный образ жизни.
1. Приложения для поддержания активного образа жизни Moves, Health Mate, Endomondo помогают выработать полезные привычки. Установите одну из этих программок на телефон и носите его с собой в течение дня. К вечеру приложение проанализирует и сообщит вам информацию о том, насколько вы были активны. Вам сразу станет понятно, пора ли начинать двигаться больше или даже заняться спортом.
2. Еда с доставкой – это сервисы www.tarantino-family.com, Шефмаркет, Партия Еды, Нужен Ужин и т.д., где можно за пару кликов заказать на дом как готовые блюда из ресторанов и кафе, так и ингредиенты, продукты. Как показывает практика, иногда такие услуги позволяют сэкономить много времени и усилий, которые лучше потратить на себя любимую.
3. Различные службы такси вроде Uber, Яндекс.Такси, GetTaxi также позволяют экономить на времени. Кстати, тот же сервис Uber стремится охватить не только сферу перевозок, но и другие услуги. Периодически они запускают различные интересные акции, например, UberSTYLE – можно проконсультироваться со стилистом прямо в салоне такси. А с недавних пор и доставкой еды эта служба тоже занялась.
4. При помощи умного будильника приложений Sleep Cycle, Runtastic Sleep Better, Sleep Tracker вы, наконец-то, начнете вставать именно с «нужной» ноги. Эти будильники-трекеры анализируют ночью ваши фазы сна и будят именно в нужный период. Считается, что разбуженный в подходящую фазу сна человек чувствует себя днем намного бодрее остальных.
5. Приложения-записные книжки Evernote, WizNote, OneNote идеально подойдут «забывчивым» дамам. Они могут хранить все самое необходимое - напоминания, различные списки, интересные интрнет-страницы, фотографии, сюда можно записывать что угодно, начиная от важных мыслей и идей и заканчивая рецептами пирогов.
6. Довольно нужное приложение типа Lifesum, Fatsecret, Seven и аналогов обязательно понравится женщинам, следящим за своим питанием. Эта программка помогает составлять сбалансированный рацион, рассчитывая калории и количество белков/жиров/углеводов и даже программу тренировок.
Пожалуй, теперь, максимально облегчив себе жизнь с помощью мобильных приложений, можно уделять больше времени своим родным.
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