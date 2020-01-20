Любопытная информация о 3D-печати

Возникнув относительно недавно, 3D-печать активно стала завоевывать разные сферы деятельности человека. Медицина, легкая и пищевая промышленность, автомобилестроение, космос - в этих и других областях успешно применяют люди 3D-принтеры. Распечатать на таких принтерах можно все что угодно, например, золото, керамику, дерево или титан. И вообще полагают, что такая печать может сотворить практически любой объект – от автомобиля и платья до дома и беспилотного летательного аппарата.

С каждым годом принтеры для трехмерной печати выпускаются все совершеннее, а цены на них становятся все доступнее. Широкую линейку предложений по такой технике, запчастям, пластику и другим составляющим успешного процесса можно, к слову, посмотреть, выбрать и приобрести здесь: https://3ddevice.com.ua.

Технология 3D-печати еще достаточно молодая, а удивительных факторов о ней собрано уже немало. Например, на 3D-принтерах печатают протезы ушей, которые предназначаются для младенцев, родившихся без этого важного человеческого органа.

Еще 3D-технология применяется для печати фигурок еще не родившихся ребятишек. Услуга адресована будущим родителям. Проводится для этого специальное трехмерное УЗИ-сканирование. Принтер используется гипсовый, а малыши получаются не в полный рост, так как при сканировании они показывают только ручки и голову.

Известно, что мужи науки из Университета Питтсбурга разработали метод печати стволовыми клетками. Технология позволяет выращивать хрящи любой формы. Их можно использовать для замены изношенных «прослоек» в суставах людей, которые страдают от артроза.

Другие ученые смогли успешно распечатать раковую опухоль. При этом после печати 90% ее клеток были жизнеспособными. Авторы исследования

полагают, что результаты помогут изучить заболевание с разных сторон и найти наиболее эффективные методы его лечения.

Уже известно, как напечатать разные человеческие органы – кожу, кости, хрящи и т.д. И речь ведется о том, что, наверное, когда-нибудь смогут распечатать и человека полностью.

На 3D-принтерах могут распечатывать очень крошечные модели чего-либо. Например, профессионалы говорят, что можно с помощью трехмерной печати сделать такое малюсенькое оружие, что его очень трудно будет обнаружить.

Каждый дом может превратиться в будущем в мини-фабрику, ведь при желании и соответствующем оборудовании можно много чего распечатать, что изготавливалось раньше на заводах: игрушки, велосипеды, музыкальные инструменты и т.д.

Удивительно, правда?

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