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Квест – не только модное слово, но и захватывающие игры для всех поколений
Ксения ДАВЫДОВА   
24 Января 2020 г.
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Квест – не только модное слово, но и захватывающие игры для всех поколений

Представители старшего поколения, наверное, не раз слышали слово «квест». Обычно от внуков. Но что это такое и «с чем его едят», не все хорошо себе представляют. Давайте же разберемся немного, что это за модное веяние и чем оно может быть полезно и интересно.

Квесты: от компьютерных игр в реальную жизнь

Слово «quest» означает по-английски «поиск». В компьютерных играх под таким названием существует целый жанр игр, у которых насчитывается целая армия поклонников-пользователей, и ряды квест-игроков постоянно пополняются. В квесте игрок последовательно ведет свое движение согласно сожетной задумке, взаимодействует с другими персонажами, ищет что-либо и решает ряд логических задач.

Такой интересный и захватывающий процесс не остался навечно только в виртуальном мире. Квесты со временем перекочевали и в реальную жизнь. К слову, предлагаются захватывающие и интересные квесты в Санкт-Петербурге, много подобных игр можно найти в других более-менее крупных городах.

Первые реалити-приключения появились 13 лет назад, они быстро распространились в разных странах, среди которых были Китай и Япония, некоторые европейские государства. В России подобные развлечения стали популярны относительно недавно, в 2012 году, и стартовали они с прекрасного города Екатеринбурга.

Квесты: польза и интерес для аудитории

Сегодня квесты широко распространены. В них играют люди любого возраста, приходят, чтобы активно и ярко провести свой досуг, детскими и взрослыми коллективами, а также целыми семьями.

Среди достоинств квестов:

  • запоминающееся, нестандартное времяпрепровождение;
  • возможность командной игры;
  • развлечение можно приурочить к какому-нибудь важному событию или же просто занять им будний день и т.д.

Интерес аудитории квесты вызывают, в том числе и потому, что:

  • идет погружение в специфический мир;
  • люди становятся участниками захватывающего сюжета;
  • всегда есть возможность проявить свои лучшие качества и т.д.

Квесты: разные направления игр

С развитием реалити-квест-индустрии такие игры сформировались в разные виды. Например, «перфоманс». В такого типа квестах принимают участие актеры. Они по ходу действия могут усложнять задачи игрокам, либо наоборот делать им какие-то подсказки. Есть и другие квесты: эскейп-рум (участникам здесь нужно выбраться из запертой комнаты за определенное время), городские (такая игра развивается соответственно на улицах города), ролевые (здесь акцент делается на активное взаимодействие персонажей) и т.д.

***

В целом квест – развлечение необычное, заметное и точно запоминающееся. И если нет желания поиграть в него самому, можно купить сеанс такой игры и сделать сюрприз для детей или внуков (в отношении детей и подростков, стоит знать, действует возрастной ценз) – пусть испытают новые ощущения, почувствуют себя настоящими героями – сильными, ловкими, смекалистыми и эрудированными. Такое развлечение будет только на пользу.

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