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Кованый забор - достойный выбор отличного хозяина
Ксения ДАВЫДОВА   
22 Мая 2019 г.
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Кованый забор - достойный выбор отличного хозяина

Люди, имеющие свои дома и дачи, выбирают из разных вариантов лучшее ограждение для принадлежащей им территории. Отличный выбор в этом случае - кованый забор. Такое изделие не только сделает неприступным для непрошеных гостей участок, но и украсит его, подчеркнет хороший вкус и в какой-то степени статусность хозяина усадьбы. Ведь кованые ограждения не встречаются на каждом шагу, позволить такое удовольствие может себе не каждый. Но примерно 30% российских покупателей делают выбор именно в пользу такого ограждения, а это, конечно, не мало.

Чем же привлекают потребителей кованые заборы? Своей надежностью и долговечностью. Ведь даже кованая сетка, казалось бы, такая нежная и легкая, будет прочной границей для территории дома. И если в кованый забор ненароком въедет машины, он будет способен устоять.

У кованого забора прекрасный внешний вид. Смотрится такое ограждение изыскано, дорого и изящно, а иногда словно предупреждает: здесь живут серьезные люди и охрану своей территории они обеспечивают на должном уровне.

За кованым забором легко ухаживать. Если появились царапины или некоторые элементы нуждаются в замене, конструкцию не нужно будет демонтировать полностью. А покраска, изделию если и нужна, то не ежегодная точно.

Кованые заборы производители предлагают в широчайшем ассортименте. Дизайн может быть выполнен изготовителем и по готовым шаблонам, и по индивидуальному проекту заказчика. Есть относительно недорогие предложения, изделия можно приобрести в рассрочку. Это делает кованые заборы более доступными.

Есть и нюансы. Например, тем, кто желает тщательно укрыться от посторонних взглядов, стоит продумать дополнения к забору из других материалов (как вариант - поликарбонат), потому что изделие подразумевает "прозрачность". Эта же "прозрачность" не защитит двор от шума и возможной пыли. Не всякого домовладельца такое устроит. И еще забор может быть подвержен коррозии, и поэтому нужно будет каждые 3-4 года проводить изделию специальную обработку.

Часто кованый забор является не самостоятельным ограждением, и непосредственно ковка применяется лишь в некоторых местах - на воротах или калитке. Изделия могут выпускаться разных цветов. И от качества краски будет зависеть, как часто нужно придется забор подновлять. Очень эффектно смотрятся комбинированные заборы, где в одном изделии используется кирпич и кованые пролеты. Такие варианты можно часто встретить у современных хозяев.

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