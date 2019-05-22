|
Кованый забор - достойный выбор отличного хозяина
|Ксения ДАВЫДОВА
|22 Мая 2019 г.
|
Люди, имеющие свои дома и дачи, выбирают из разных вариантов лучшее ограждение для принадлежащей им территории. Отличный выбор в этом случае - кованый забор. Такое изделие не только сделает неприступным для непрошеных гостей участок, но и украсит его, подчеркнет хороший вкус и в какой-то степени статусность хозяина усадьбы. Ведь кованые ограждения не встречаются на каждом шагу, позволить такое удовольствие может себе не каждый. Но примерно 30% российских покупателей делают выбор именно в пользу такого ограждения, а это, конечно, не мало.
Чем же привлекают потребителей кованые заборы? Своей надежностью и долговечностью. Ведь даже кованая сетка, казалось бы, такая нежная и легкая, будет прочной границей для территории дома. И если в кованый забор ненароком въедет машины, он будет способен устоять.
У кованого забора прекрасный внешний вид. Смотрится такое ограждение изыскано, дорого и изящно, а иногда словно предупреждает: здесь живут серьезные люди и охрану своей территории они обеспечивают на должном уровне.
За кованым забором легко ухаживать. Если появились царапины или некоторые элементы нуждаются в замене, конструкцию не нужно будет демонтировать полностью. А покраска, изделию если и нужна, то не ежегодная точно.
Кованые заборы производители предлагают в широчайшем ассортименте. Дизайн может быть выполнен изготовителем и по готовым шаблонам, и по индивидуальному проекту заказчика. Есть относительно недорогие предложения, изделия можно приобрести в рассрочку. Это делает кованые заборы более доступными.
Есть и нюансы. Например, тем, кто желает тщательно укрыться от посторонних взглядов, стоит продумать дополнения к забору из других материалов (как вариант - поликарбонат), потому что изделие подразумевает "прозрачность". Эта же "прозрачность" не защитит двор от шума и возможной пыли. Не всякого домовладельца такое устроит. И еще забор может быть подвержен коррозии, и поэтому нужно будет каждые 3-4 года проводить изделию специальную обработку.
Часто кованый забор является не самостоятельным ограждением, и непосредственно ковка применяется лишь в некоторых местах - на воротах или калитке. Изделия могут выпускаться разных цветов. И от качества краски будет зависеть, как часто нужно придется забор подновлять. Очень эффектно смотрятся комбинированные заборы, где в одном изделии используется кирпич и кованые пролеты. Такие варианты можно часто встретить у современных хозяев.
Загрузка...
Загрузка...
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Next Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Ирина Газманова: в тени звездного мужа. История любви — выспыхнувшей и остывшей
Российский исполнитель и композитор, 67-летний Олег Газманов давно счастлив в браке с Мариной Муравьевой, с которой они вырастили двоих детей. Однако, до встречи со своей нынешней возлюбленной, певец более дв...
"Вот так старушенция!" 72-летняя звезда сразила поклонников и коллег зажигательным танцем
Американская актриса Голди Хоун показала в социальных сетях зажигательный танец, который покорил не только поклонников, но и мировых звезд.
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Алена Апина "омолодилась" в Испании
Известная певица Алена Апина, по мнению поклонников, в последнее время помолодела и похорошела. Некоторые считают, что артистка в свои 54 года выглядит намного лучше без плотного и яркого макияжа на лице.
Нина Ургант отказывается перебираться в Москву, несмотря на уговоры звездного внука
Знаменитая актриса и бабушка Ивана Урганта живет в Санкт-Петербурге. Там же и отпраздновала свой 89-й день рождения. Нина Ургант признается, что до сих пор ощущает себя на 17. Единственное, что ее тревожит – ...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь… Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как сложились судьбы исполнителей пионерских песен
Для многих из тех, кто вырос в 70-е и 80-е годы прошлого века настоящими символами детства стали песни, исполненные солистами Большого детского хора под управлением Виктора Попова. «Российская газета» рассказ...
Ограбили саму большую в мире гардеробную. Теперь ее хозяйке придется купить много новых сумок
Неизвестный злоумышленник похитил у жительницы Айовы Терезы Ромер, владелицы самой большой гардеробной в США, модные вещи и драгоценности на общую сумму миллион долларов.
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Next Prev
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: платим налоги
Поскольку сдача в аренду квартиры или комнаты – это один из способов получения доходов, то государство пытается контролировать подобные взаимоотношения, начислять налоги на доходы от аренды или налагать штраф...
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: первые шаги
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
«Дачная амнистия»: объекты и документы
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Директор OFD.ru выступил на пленарной дискуссии конференции CNews «ИТ в ритейле 2019»
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Как получить землю по программам «Дальневосточный гектар» и «Вологодский гектар»: инструкция
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Поддержать себя материально: деньги в долг и другие возможности
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Самозанятые пенсионеры: виды деятельности, снятие с учета и перспективы
В заключении серии статей о самозанятых пенсионерах хочется оговорить те виды деятельности, которыми они могут заниматься и обозначить перспективы этого направления.
Работающим пенсионерам дали инструкцию: как ориентироваться в своих начислениях
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "Российской газете" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Самозанятый пенсионер: постановка на учет, налогообложение
Продолжая рассказ про самозанятых граждан, вышедших на официальную пенсию, сегодня мы осветим тонкости постановки на учет и налогообложения.
Загадочные нотариусы: кто они такие и с чем к ним ходят?
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Рынок МФО: кто даст ориентир по займам, клиенты микроструктур и о плюсах получения средств в этих организациях
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Самозанятый пенсионер: кто, когда и чем может заниматься
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...