Камины – не только создают тепло в помещении, но и несут дому особую атмосферу

Камин не особо привычен для городских квартир, хотя сейчас можно купить электровариант такого удовольствия. А вот в загородных домах камины встречаются гораздо чаще. Этот элемент несет своим присутствием не только благородную красоту интерьеру, он также дает дому тепло и создает особую атмосферу. К слову, большой выбор каминов предлагается здесь: pechi-kaminy-kotly.ru. Также в этом интернет-магазине можно найти: банные печи, печи-камины, котлы и дымоходы.

На протяжении многих веков сопровождает человека камин. Ведет свою историю камин с простого открытого очага, который служил для обогрева пространства рядом и приготовления пищи.

При работе обычных, не электрических каминов, образуется дым. А вы когда-нибудь думали над тем, почему же он не наполняет собой дом? А дело все в том, что это происходит из-за теплого воздуха, который камин окружает. Дым вместе с ним в компании поднимается вверх в дымоход, а по дому разойтись просто не успевает. Самые эффективные дымоходы должны, для сведения, быть изготовлены из керамики. Такое изделие и служить будет качественнее, и годы эксплуатации у него будут дольше, чем у привычных кирпичных. Более эффективен дымоход с высокой трубой, так как там лучше тяга.

Топить камин – та еще наука. Конечно, при этом не хочется бегать за дровами каждый час. И чтобы достичь такой цели, надо использовать необходимо древесину твердых, лиственных пород. Отлично подойдут, к примеру, дуб или дерево грецкого ореха.

В Средние века камины отличались большими размерами. Рыцари могли в них, к примеру, зажарить сразу и целого быка.

Художники стали интересоваться каминами, как возможными объектами искусства, во времена Ренессанса. Камины в разное время украшались изразцовой отделкой, флорентийской мозаикой, отдельные элементы изготавливались из гранита и мрамора. Уделялось внимание и аксессуарам для каминов. Была своя эстетика у щипцов для перевертывания горящих дров, вилок для ворошения топлива, щеток для чистки топки и т.д.

В России камины первоначально появились в домах богатых бояр, а затем в интерьерах дворцов монарших особ. Много лет камины были олицетворением роскоши, они подчеркивали статус хозяев, их социальную значимость и хороший вкус.

Камин не обязательно вписывается только в определенное помещение (допустим, каминный зал), он гармонично может смотреться во многих других ответвлениях дома.

Сейчас тренд – устанавливать в домах уже не один камин, а несколько. Не удивляйтесь, времена меняются. Раньше и телевизор был не у всех, а теперь и у средней семьи по 2-3.

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