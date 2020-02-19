Как помочь детям с математикой в 6 классе?

Дополнительная литература по математике — это хорошее подспорье в учебе и для самих школьников, и для их родителей. Каждый ученик, желающий хорошо усвоить пройденную тему, не ограничивается только заданиями из учебника. Старый материал требует повторения, а новый — лучшего закрепления.
Ученики средней школы часто обращаются к гдз по математике 6 класс Бунимович. Над сборником задач работали специалисты, не только хорошо владеющие учебным материалом, но и знающие психологию шестиклассников. Занятия не должны ассоциироваться у ребенка с отбыванием обязательной повинности. Математика — чудесная и увлекательная наука, и авторы сборника постарались так подать информацию, чтобы сразу вызвать у ученика интерес к знаниям.
А если так получилось, что ребенок заболел и пропустил занятия? Тогда решебник становится настоящим спасением. Современные издания составлены так, чтобы материал был понятен с первого раза. В книге все подробно разъяснено и расставлено по местам.
О сборнике подробно
В шестом классе школьнику предстоит усвоить огромное количество новой информации. В начале первой четверти ученики знакомятся с дробями и процентами, а в конце учебного года им уже знакомы множества и комбинаторика. Задачник Бунимовича содержит 12 глав, 50 параграфов и 676 задач.
Основные разделы:
- проценты и дроби;
- прямые на плоскости и в пространстве;
- десятичные дроби;
- действия с десятичными дробями;
- окружность;
- отношения и проценты;
- выражения, формулы, уравнения;
- симметрия;
- целые числа;
- рациональные числа;
- многоугольники и многогранники;
- множества и комбинаторика.
Каждая глава посвящена основной теме (например, дроби), в параграфах дано ее детальное рассмотрение (сложение и вычитание дробей, и т.п.). К каждому правилу дан свой набор задач. Это сделано для того, чтобы ученик смог хорошо запомнить пройденный материал. Именно практические занятия, а не ознакомление с теорией помогают лучше понять смысл темы и научиться работать с новыми числами.
Оценка учебного пособия
Авторы позаботились о том, чтобы разъяснить все сложные моменты. Темы сопровождаются большим количеством подсказок, уточнений, ключевые мысли выделены в отдельные блоки. К материалам школьного учебника, который идет в комплекте с решебником, даны разъясняющие комментарии. Ученик может найти в сборнике задач ответы на все возникающие у него вопросы. Вип ГДЗ высоко ценится и педагогами, и учениками, и их родителями. Задачник выпущен в 2014 году. Это одно из лучших современных изданий. Учебное пособие подходит для ежедневных занятий, для подготовки к контрольным работам. В будущем, когда ребенок будет готовиться к ГИА и ЕГЭ, решебник тоже пригодится.
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