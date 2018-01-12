Игорный сектор: посетители «Казино Сочи», предложения от клуба «Вулкан», интересная информация

В Сочи, наверное, мечтает побывать и отдохнуть каждый человек. Среди них есть особая категория людей, которым необходимо азартное времяпрепровождение: с огромным интересом, драйвом и адреналином.

Такие ощущения можно получить, например, в «Казино Сочи». За прошедшие двенадцать месяцев посетителями этого игорного заведения стали по представленной статистике триста сорок тысяч человек. Они представляли сто двадцать два государства мира. Игроки заведения:

российские граждане, жители и туристы Краснодарского края (девяносто один процент);

(девяносто один процент); гости зарубежных стран (девять процентов).

К слову, не все могут позволить себе финансово или, исходя из желаний, посетить игорную зону и казино, в том числе и сочинское. Но найти другие возможности поиграть все-таки реально. Например, если зайти на Вулкан официальный сайт. «Вулкан» располагает многочисленными игорными предложениями от известных поставщиков (https://vulcandelux.com/play/booongo_crazy_gems), время за играми пролетит незаметно, а может еще и с призом повезет. Бесплатно и без регистрации можно получить просто каскад ярких эмоций.

Вернемся к статистике о «Казино Сочи». Большую половину посетителей заведения составила сильная половина человечества. Шестьдесят шесть процентов гостей были мужчины. Соответственно, тридцать четыре процента приходится на слабый пол. Из мужской части посетителей четверть прибыли приносят игроки среднего возраста, от сорока шести до пятидесяти лет. За год призовой фонд розыгрышей составил сто семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто тысяч рублей, а также семь автомобилей. Самый крупный выигрыш составил пятьдесят миллионов рублей.

Стоит напомнить, что инвестиции в данный проект насчитывали четыре миллиарда рублей.

В Ирландии азартные игры могут взять под контроль

Под контроль независимого регулятора могут попасть азартные игры в Ирландии. Закон сейчас рассматривает правительство государства. Ранее такого законопроекта в Ирландии не было. Предлагается создать в государстве независимую уставную структуру, которая будет контролировать азартные игры и ставки. В функционале регулятора будет надзор за рекламой азартных игр, спортивным спонсорством, исследования индустрии азартных игр и т.д.

Это интересно

Про игровые автоматы ходит много мифов. Например, что в автоматы можно выиграть в определенное время суток. Специалисты такую информацию опровергают, ни одно казино в мире не в состоянии повлиять на случайность выпадения символов в слоте.

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