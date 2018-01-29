Готовимся к теплому периоду: тонкости выбора солнцезащитных очков

Январь близится к завершению, пройдет февраль, наступит весна, и соответственно придут теплые солнечные деньки. От продолжительного воздействия солнечных лучей глазам стоит обеспечить хорошую защиту. Это отлично могут сделать солнцезащитные очки. Итак, теплый сезон и молодым людям, и уважаемым пенсионерам стоит встретить во всеоружии. Выбираем!

Солнцезащитные очки несут, напомним, не только эстетическую функцию. Это и вопрос здоровья тоже. Ведь основное, зачем люди пользуются очками, защита от лучей ультрафиолета глаз и кожи вокруг них.

Очки от солнца – это покупка не на один день, поэтому стоит позволить себе приобрести качественную вещь от проверенных производителей. Время до сезона ношения очков еще есть, так что, если прямо сейчас нужной суммы не имеется, можно немного «пооткладывать».

При подборе подходящих очков следует обратить внимание на ряд параметров. В их числе цвет и форма линз, оправа, материал и т.д.

Сейчас ряд моделей выпускается с пластиковыми линзами. В них есть много положительных качеств. Например, легкость, безопасность от травмирования, большой выбор по форме, также на них есть возможность нанесения дополнительного покрытия.

Цвет линз предлагается производителями разный, оптимальные варианты – коричневый или серый. Первый даст отличную контрастность, второй – естественное восприятие окружающего мира. Хорошую контрастность могут дать и зеленые линзы, а желтые поспособствуют качественному восприятию и снимут с глаз напряжение. Очки с желтыми линзами хорошо подойдут тем, кто садиться за руль.

Форма линз может быть плоской или выпуклой. Тут нужно ориентироваться на собственный комфорт в конкретных очках. Если, например, с линзами выпуклой формы как-то не очень удобно, стоит от них отказаться. И наоборот.

Оправа очков не должна вызывать аллергических проявлений. Гипоаллергенные материалы – нержавеющая сталь, титан и т.д. Оправа должна быть достаточно легкой, а носоупоры и заушники – не слишком жесткими. Еще оправа должна украшать лицо человека, а не вызывать эстетическое противоречие в образе.

При выборе очков нужно внимательно изучить маркировку. Хорошую защиту от ультрафиолетового воздействия обеспечит изделие с маркировкой «UV-400». Но ее могут и не нанести, так как подобный уровень защиты предусматривается изготовительными нормами.

Обязательно присутствие на дужке модели отметки СЕ (ее обозначают цифрами – от одного до пяти). Очки из нулевой группы отлично подойдут для создания образа, а в очках четвертой категории можно смело отправляться даже в горы, покрытые ослепительным снегом.

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