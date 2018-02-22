«Гость из будущего»

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Пожелавший остаться неизвестным мужчина под псевдонимом Ной заявил, что прибыл из 2030 года. По его словам, ему 50 лет, однако он выглядит вдвое моложе, так как «принял секретное лекарство». Он пророчит, что человечество отправится на Марс в электромобилях уже в 2028 году, тогда же официально разрешат путешествовать во времени. Мужчина уверяет, что учёные научились перемещаться во времени уже 15 лет назад, но держат это в секрете.

Также он сообщил, что президента США Дональда Трампа переизберут на второй срок, но отказался предоставлять доказательства, чтобы «не вызвать временной парадокс». По прогнозам Ноя, роботы распространятся повсеместно и начнут сами вести хозяйство, а многие формы рака смогут вылечить.

По словам Ноя, он и сам не рад своему знанию: оно вызывает у него депрессию, а его единственная цель — убедить человечество, что путешествия во времени возможны.

Комментаторы скептически отнеслись к допросу: кто-то назвал прибор ненастоящим, другие отметили, что если мужчина искренне уверен в своей правоте, то детектор и не покажет, что он лжёт.

МГ: Хорошо, что он хоть апокалипсиса не напророчил, в отличие от некоторых пророков, «прозревающих будущее»... А так, что ж - нормальный сумасшедший, таких в Америке наберётся, наверное, не одна сотня...

Аллигатор на службе полиции

Жителя штата Флорида, скрывавшегося от правоохранительных органов, задержал аллигатор. Представители полиции встретились с беглецом в лечебно-профилактическом учреждении, куда он был госпитализирован после встречи с хищником.

Как сообщил журналистам пострадавший Брайан Зунига, он бежал в районе станции для очистки воды, как вдруг на него накинулось опасное животное. Аллигатор завалил двадцатилетнего американца на землю и начал кусать его, повредив лицо и шею несчастного. Следует сказать, что никаких серьезных преступлений Зунига не совершал. Он убежал от полицейских после того, как узнал, что ему предъявлено обвинение в неправильном стиле вождения. Парень выпрыгнул из машины и бросился наутёк. Затем преодолел ограждение и исчез из вида. Все это происходило настолько быстро, что поймать беглеца стражам порядка не удалось. Аллигатор оказался удачливее, и поймал его через несколько минут...

В настоящее время против Брайана Зуниге возбуждено уголовное дело по факту сопротивления представителям полиции. Кроме этого, пострадавший преступник обвиняется в вождении автомобиля без прав и попытке бегства.

МГ: Думается, что впредь Зунига крепко подумает, прежде чем убегать от полиции! А вдруг за углом ждёт зубастый страж?! А ведь если бы не побег, то всё могло окончиться простым штрафом...

Жена - террористка?

Офицер британской миграционной службы, имя которого не называется, нашёл оригинальный способ избавиться от надоевшей супруги: в то время как она уехала в отпуск в Пакистан, он внёс её имя в список особого внимания для потенциальных террористов, въезд для которых на территорию Великобритании закрыт.

Как стало известно репортерам The Sunday Mirror, когда женщина приехала в аэропорт, чтобы вылететь обратно на родину, сотрудники аэропорта без объяснения причин отказали ей в этом.

Три года несчастная пыталась добиться «правды», но безуспешно. И не исключено, что сидела бы она в гостеприимном Пакистане и по сей день, если бы не случай. А дело в том, что начальство решило продвинуть её мстительного мужа по службе, и поскольку на новой карьерной ступеньке требовался и более высокий уровень допуска, его персона подверглась тщательной проверке. Вот тут обалдевшее начальство и выяснило, что у перспективного сотрудника жена числится в «особом списке» как потенциальная террористка. Мстительного хитреца вызвали «на ковёр» и тому ничего не оставалось, как во всём сознаться.

-Да, он потерял работу, но стал легендарной личностью среди сотрудников миграционной службы, – рассказал изданию один из представителей ведомства.

МГ: Вряд ли эта слава принесла радость бывшему офицеру. Всё-таки избавляясь от жены, он вряд ли хотел избавится и от работы...

Домашний режим

Американская маркетинговая компания провела специальное исследование с целью выяснить, где лучше работать - в офисе или дома. Оказывается, производительность труда резко возрастает, если человек работает в привычной домашней обстановке. Конечно, на дом можно перенести не каждую работу, но речь идет в основном об «офисном планктоне», офисных работниках, пишет газета «Известия».

Во-первых, работник не тратит время и деньги на транспорт - достаточно спустить ноги с дивана, и он уже может приступать к работе. Во-вторых, производительность труда повышает тот факт, что для работы дома не нужно особенно заботиться о внешнем виде.

Согласно опросу, дома собственная внешность не волнует абсолютно никого из респондентов. Более того, 12 процентов мужчин и 78 процентов женщин вообще ничего не надевают перед тем как сесть за компьютер или сделать деловой звонок.

Хотя, конечно, дома больше соблазнов отвлечься от работы. 45% опрошенных слушают любимую музыку, 28% успевают посмотреть телевизор, а 21% - даже поспать. Однако возможность практически мгновенно вернуться к работе все равно компенсирует время, которое среднестатистический работник тратит на дорогу и обед в офисе.

МГ: Учитывая уровень современных технологий, может имеет смысл большую часть наших чиновников перевести на домашний режим?! Представляете, на сколько будет просторнее на наших дорогах по утрам, если вся эта армия вместо того, чтобы ехать на работу останется дома!

Долой привилегии!

Правительство Австралии лишило ряд государственных служащих привилегии бесплатно пользоваться услугами массажиста на рабочем месте, передает немецкий телеканал ZDF.

Теперь чиновники, желающие чтобы их помассировали, должны будут платить. Тем самым власти надеются сэкономить 65 тысяч евро. Впрочем, свои действия они объясняют не только экономией, но и заботой о равноправии.

«Многие чиновники работают на износ и заслуживают поощрения, - отметил в этой связи министр финансов Австралии Крис Боуэн. - Но есть и другие люди, которые после 12 часов работы на фабрике были бы не прочь пройти массаж, однако такой возможности не имеют».

Отмечается, что привилегией на массаж пользовались далеко не все госслужащие. В основном ею обладали сотрудники финансовых управлений и статистических бюро. Обычно сеанс массажа на работе длился 15 минут и стоил около 9 евро.

МГ: Невыносимая жестокость! Ну как же можно работать без массажа! Да и экономия смешная: ну что для Австралии каких-то 65 тысяч евро – стоимость автомобиля не самого высокого класса....

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