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«Городское дерево» очистит воздух от загрязнения
|Ксения ДАВЫДОВА
|25 Июля 2017 г.
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Как известно, лучшее природное средство очистки воздуха – деревья. Одна из германских компаний, занимающихся разработкой «умных технологий», позаимствовала природный опыт, сконструировав и выпустив на рынок фильтр для очистки воздуха, названный «Городским деревом».
С виду «Городское дерево» на дерево совсем не похоже – это стена размером 3х4 метра, покрытая мхом. Однако эта стена чистит городской воздух от диоксида азота и пыли как 275 обычных деревьев, поглощая до 250 граммов твердых частиц каждый день. Причем, свои функции «Городское дерево» выполняет в автономном режиме: электропитание этого устройства обеспечивают встроенные солнечные панели, а дождевая вода скапливается в специальной емкости для последующего увлажнения почвы. А специальные датчики проверяют качество окружающего воздуха, позволяя определять эффективность работы – их показания передаются оператору по Wi-Fi.
Два десятка таких устройств уже размещены в крупных городах, среди которых: Гонконг, Париж, Брюссель и Осло. Проанализировав результаты их работы, компания-разработчик пришла к выводу о целесообразности появления «Городских деревьев» во всех мегаполисах планеты. Тем более, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней, обусловленных загрязнением воздуха, умирает несколько миллионов человек. К примеру, в КНДР этот показатель составляет 238,4 смерти на 100 тыс. человек, а в России - 98,6 смерти на 100 тыс. человек. Впрочем, эта проблема затрагивает не только названные страны: на данный момент около 80% населения Земли живет в тех городах, где загрязнение атмосферы превышает допустимые для здоровья показатели. Особенно высоким количеством вредных веществ в воздухе отличаются города Кувейта, Саудовской Аравии, Китая и Бангладеш.
"Важно, чтобы муниципальные и национальные органы государственного управления придали качеству городского воздуха приоритетный характер, - подчеркивает сотрудник ВОЗ, доктор Карлос Дора. - Когда повышается качество воздуха, медико-санитарные расходы на лечение болезней, обусловленных его загрязнением, снижаются, продуктивность работников повышается, ожидаемая продолжительность жизни увеличивается".
Что же касается очистки воздуха в помещениях, то для этого предназначены специальные фильтры, узнать о которых подробнее можно здесь: http://www.filters.ru/vozdushnye-filtri/hepa-filters/.
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