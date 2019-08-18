Экзотика, пляжи и шумные развлечения — все это Геленджик, где отдохнуть с детьми едут со всех регионов РФ. Чтобы от путешествия остались только положительные эмоции, важно знать, где лучше останавливаться и куда сходить с малышом. Наша статья – именно об этом!

Куда сходить с детьми в Геленджике

Мест, где отдохнуть в Геленджике с детьми, конечно, много. Но есть развлекательные центры и пляжи, которые, по отзывам туристов, заслуживают особого внимания. Например:

Открытый аквапарк «Золотая бухта». Водный парк включает детские, экстремальные и эксклюзивные аттракционы. Аквапарк входит в ТОП-5 лучших развлекательных центров Европы. На территории есть бассейны для детей и взрослых, горки, водные спуски, семейные аттракционы. Для маленьких посетителей установлены комплексы с качелями, батутами и декорациями в виде сказочных персонажей. На территории аквапарка есть зеленые зоны с экзотическими растениями, кафе и пиццерии.

Водный парк включает детские, экстремальные и эксклюзивные аттракционы. Аквапарк входит в ТОП-5 лучших развлекательных центров Европы. На территории есть бассейны для детей и взрослых, горки, водные спуски, семейные аттракционы. Для маленьких посетителей установлены комплексы с качелями, батутами и декорациями в виде сказочных персонажей. На территории аквапарка есть зеленые зоны с экзотическими растениями, кафе и пиццерии. Геленджикский «Сафари-парк». Расположен в необычном месте - на склоне Маркотхского хребта. Львы, медведи, леопарды и другие обитатели «Сафари-парка» содержатся в условиях, приближенных к вольным. На территории работает морской музей, есть пещера с экзотической живностью (летучие собаки, тритоны и прочие). Главная достопримечательность после животных — канатная дорога и смотровые площадки на высоте до 640 метров. Во время подъема у посетителей есть возможность насладиться великолепным видом горных красот с высоты «птичьего полета». Кстати, если вы не знаете, где лучше снять жилье в Геленджике с детьми, можно рассмотреть местность неподалеку от Маркотхского хребта. В шаговой доступности пляжи, магазины и достопримечательности.

Расположен в необычном месте - на склоне Маркотхского хребта. Львы, медведи, леопарды и другие обитатели «Сафари-парка» содержатся в условиях, приближенных к вольным. На территории работает морской музей, есть пещера с экзотической живностью (летучие собаки, тритоны и прочие). Главная достопримечательность после животных — канатная дорога и смотровые площадки на высоте до 640 метров. Во время подъема у посетителей есть возможность насладиться великолепным видом горных красот с высоты «птичьего полета». Кстати, если вы не знаете, где лучше снять жилье в Геленджике с детьми, можно рассмотреть местность неподалеку от Маркотхского хребта. В шаговой доступности пляжи, магазины и достопримечательности. Геленджикский дельфинарий — прекрасный вариант для любителей зрелищных мероприятий. В программу входит купание с дельфинами, водное шоу, познавательные игры для детей, удивительные трюки и многое другое. Дельфинарий небольшой, места расположены близко к бассейну. Каждый посетитель сможет увидеть дельфинов вблизи, погладить их и запечатлеть незабываемые кадры.

— прекрасный вариант для любителей зрелищных мероприятий. В программу входит купание с дельфинами, водное шоу, познавательные игры для детей, удивительные трюки и многое другое. Дельфинарий небольшой, места расположены близко к бассейну. Каждый посетитель сможет увидеть дельфинов вблизи, погладить их и запечатлеть незабываемые кадры. Пляж «Красная Талка». Располагается на территории санатория, но вход свободный для всех. Есть детская зона, где родители могут оставить малыша под присмотром и окунуться в море. Из оборудования предусмотрено всё, что нужно для комфортного отдыха — шезлонги, душевые кабины, зонты, туалеты. Чтобы отдыхающих не беспокоили волны, на глубине установлен «волнорез». Любители развлечений могут посетить аттракционы (детские и взрослые), окунуться в мир дайвинга, поиграть в волейбол. Безопасный вход в водное пространство с пирса или с берега. Дно очищено от водорослей и крупных камней.

Располагается на территории санатория, но вход свободный для всех. Есть детская зона, где родители могут оставить малыша под присмотром и окунуться в море. Из оборудования предусмотрено всё, что нужно для комфортного отдыха — шезлонги, душевые кабины, зонты, туалеты. Чтобы отдыхающих не беспокоили волны, на глубине установлен «волнорез». Любители развлечений могут посетить аттракционы (детские и взрослые), окунуться в мир дайвинга, поиграть в волейбол. Безопасный вход в водное пространство с пирса или с берега. Дно очищено от водорослей и крупных камней. Центральный пляж Геленджика — ещё одно популярное место, где отдохнуть в Геленджике с ребенком можно без опасения. Это показательная пляжная зона курорта, поэтому местные власти уделяют ей особое внимание. Здесь сосредоточено огромное количество водных аттракционов, развлекательных программ, проходят шоу с участием аниматоров.

С местами для семейного отдыха определились. Осталось разобраться, где лучше снять жилье в Геленджике с детьми у моря по приемлемой цене.

Где снять жилье

Самая развитая инфраструктура в центре Геленджика, но не всех устроят цены этого района. Можно найти более или менее доступное жилье, например, в районе Толстого Мыса. И гипермаркеты с развлекательными комплексами рядом, и море с удобными обустроенными пляжами в двух шагах. В этом районе туристы с детьми предпочитают пляжный комплекс «Сады морей» и стремятся занять частный сектор и отели неподалеку. Цены на квартиры в 2019 году начинаются от 1 тыс. руб/сут.

Более бюджетные квартиры сдают в районе улиц Орджоникидзе, Советской или Нового автовокзала. Стоимость койко-мест и однокомнатных квартир составляет около 500—700 руб/сут. Минус в том, что пешком до моря далеко, поэтому районы будут удобны только туристам с личным авто. Пешком с детьми добираться до пляжа окажется проблематично. Лучше выбрать жилье на Тонком мысе. В этом районе не так много хороших мест для купания, однако отдыхать даже на первой береговой линии значительно дешевле.

Гостиницы, расположенные вблизи набережной, для отдыха с детьми лучше не выбирать. Причина тому — громкая музыка, играющая в прибрежных ресторанах до рассвета.

Если вы ищете, где отдохнуть в Геленджике с детьми в частном секторе, хорошим вариантом будут гостевые дома. Такие заведения можно встретить на каждой улице курорта от первой линии до окраин. Частные лица и владельцы небольших отелей предлагают туристам комнаты по невысокой цене — от 500 руб/сут. Многие отдыхающие с детьми выделяют микрорайон «Голубая Бухта». По комфорту жилье не отличается от того, что в центре Геленджика, а цены в несколько раз ниже. И с малышами очень удобно добираться до моря – расстояния минимальные.

В интернете можно найти предложения от частников и ознакомиться с отзывами. Кроме того, запланировав отдых в солнечном Геленджике, есть возможность бронировать жилье заранее даже дистанционно - через официальный сайт частного сектора, гостевых домов, отелей Наш-Юг.ру.

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