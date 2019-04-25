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Доска бесплатных объявлений - незаменимый помощник в деле купли и продажи, предложения и поиска услуг
|Ксения ДАВЫДОВА
|25 Апреля 2019 г.
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Когда нужно получить услугу, самому ее предложить, купить или реализовать какую-то вещь, современный человек часто обращается к интернету. В Сети, благодаря размещенным там разным полезным сервисам, решить свой вопрос можно иногда достаточно оперативно.
Например, возникла необходимость продать пианино. И здесь такой сайт, как доска бесплатных объявлений будет весьма кстати. Сервисы могут называться точно так - доска бесплатных объявлений - или именоваться как-то по-другому. Зашел на сайт, зарегистрировался и можно со своего аккаунта подать информацию о нужной продаже. Чем полнее будет описание, наверное, тем быстрее найдется и покупатель.
Куда поместить объявление о пианино и что можно рассказать об инструменте. Обычно объявление идет в раздел, который называется "хобби и отдых", в рубрику "музыкальные инструменты", подрубрику "пианино и другие клавишные". В описании можно указать габариты, цвет, возраст инструмента, требуется ли ему настройка.
Еще продаваемую вещь надо уметь сфотографировать, постараться, чтобы не было явных искажений по сравнению с оригиналом и заинтересовавшийся объявлением не был введен снимками в заблуждение.
Стоит знать, что в интернете существуют сервисы, которые объявление могут разместить по разным "доскам", при этом исправить ошибки в тексте, отформатировать фотографии и отследить окончание публикации.
Еще на "досках" могут быть размещены объявления, касающиеся работы, недвижимости, детских товаров, мебели и предметов интерьера, услуг красоты, по строительству, связанные с одеждой и обувью, транспортом, оборудованием, разной техникой для быта. Это основные разделы, которые разбиваются более детализированными рубриками.
Если речь идет о поиске работы, что актуально для многих пенсионеров, надо уметь себя выгодно показать в объявлении. Ведь буквально три-четыре строчки должны дать хотя бы некоторое представление об опыте, желаемом направлении деятельности, серьезности намерений и т.д. Есть много информации о том, как объявлением привлечь, а не отпугнуть работодателя. Конечно, в первую очередь, нужно написать текст без ошибок. Точно оттолкнет заголовок, если там написано "роботу", "парикмахир", "вадитель" и т.д. Во-вторых, конкретизировать свои возможности и цель поиска. Существуют и другие советы.
Также свои тонкости есть для других типов объявлений, например, таких, где предлагаются какие-то услуги.
А правильно составленное, размещенное на "доске" с хорошей посещаемостью объявление обязательно попадет в нужную аудиторию. И сработает.
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