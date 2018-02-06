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Дом престарелых «Высокая горка» – выбор для удобства дорогого человека
|Ксения ДАВЫДОВА
|06 Февраля 2018 г.
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Не знаете, кому поручить заботу о пожилом человеке? Не расстраивайтесь, эта проблема актуальна не только для вас. Современный ритм жизни начисто лишает людей времени и сил, необходимым для ухода за пожилыми отцом, матерью, бабушкой... И из этого положения есть очень достойный выход. Дом престарелых «Высокая горка» – место, где созданы максимально комфортные условия для полноценной и социально-активной жизни людей старшего поколения.
Какие услуги предлагает дом престарелых
«Высокая горка» разительно отличается от того, что большинство людей представляет, слыша словосочетание «дом престарелых». В реальности это учреждение – современный пансионат, где все адаптировано для удобства и спокойствия постояльцев. Расположен он в экологически чистом районе – в деревне Юкки (граница Ленинградской области и Санкт-Петербурга). Близость к Северной столице в этом месте гармонично сочетается с чистейшим воздухом, большим количеством зеленых насаждений и парков для прогулок.
В самом доме престарелых жильцы могут выбирать условия проживания, количество соседей. В комплекс услуг учреждения входят:
Отличительной особенностью «Высокой горки» является то, что здесь не витает ощущение «больницы», атмосфера спокойная, доброжелательная. В случае необходимости квалифицированные сиделки в любое время суток готовы измерить постояльцам давление, уровень сахара в крови, температуру. Если пожилой человек систематически должен принимать лекарственные препараты, персонал обязательно проконтролирует этот момент.
Увлекательный досуг – важная составляющая жизни каждого человека
Частный дом престарелых «Высокая горка» большое внимание уделяет организации досуга своих постояльцев. С возрастом люди вовсе не утрачивают интереса к жизни, просто очень часто отсутствуют условия для продолжения социально-активного поведения. В пансионате каждый пожилой человек сможет найти занятие по душе. В перечне доступных развлечений: прогулки по живописным местам, общение с интересными людьми своего возраста, тематические вечера, чтение книг, просмотр фильмов и передач.
В частном доме престарелых люди обретают силы, вдохновение и просто желание жить. Остановиться здесь можно на любое время, цены самые приемлемые в регионе.
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