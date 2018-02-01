Дизельное топливо оптом: все что нужно знать

Дизельное топливо – безопасное и дешевое. Более доступен только газ, но он требует существенной модернизации двигателя и по степени безопасности уступает старой доброй солярке. Дизтопливо по своей популярности не знает равных. Оно применяется даже для отопления загородных домов и коттеджей, не говоря об автомобильном и особенно военном транспорте, где найти замену солярке порой невозможно.

Доставкой дизельного топлива занимается много компаний. Доставка осуществляется оборудованными бензовозами. Правильный поставщик контролирует высокое качество топлива, его соответствие ГОСТу и экологическим европейским стандартам. Но, как говорится, доверяй да проверяй. При получении оптовой партии топлива важно убедиться в том, что оно не содержит осадка, примесей и высокого содержания серы. Для этого необходимо ознакомиться с паспортом качества и другими сопроводительными документами.

К преимуществам оптовых поставок дизтоплива относится гибкая ценовая политика, которая обычно содержит систему скидок. Покупатель сам определяет способ оплаты и время доставки. Кроме того, оптовая доставка топлива порой является единственным приемлемым способом пополнения запасов.

Марки дизтоплива различаются между собой температурой застывания горючего. Как правило, оптовые компании предлагают и летнее, и зимнее топливо. Летнее, самое дешевое (аббревиатура ДТЛ), застывает при температуре -10°C. Зимнее топливо (ДТЗ) замерзает при -35°C. Самое дорогое дизельное топливо – арктическое (ДТА) – застывает при -55°C. Выбирая топливо про запас, необходимо учитывать сезонные колебания температуры воздуха на весь период хранения. Кроме основных видов солярки существуют еще два: городское топливо, которое содержит противодымные присадки, и экологическое с содержанием 10-20% ароматических углеводородов.

К важным параметрам дизтоплива, характеризующим его качество, нужно отнести такой показатель как цетановое число или детонационная стойкость. Он аналогичен октановому числу бензина и выражает период задержки воспламенения - от момента впрыскивания топлива в цилиндр до его горения. Здесь в качестве эталона принимается цетан с условным максимальным значением 100. Чем больше число, тем быстрее воспламеняется топливо. Но это не значит, что чем больше цетановое число, тем лучше топливо. Для солярки характерны показатели от 40 до 50. Именно в этом промежутке дизтопливо наиболее эффективно.

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