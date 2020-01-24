Детские спальни: немного об особенностях выбора

Новая мебель – всегда приятная покупка, а для детской комнаты еще и особая. Тут не может быть мелочей и важно все: функциональность, цвет, размеры и многие другие характеристики.

Итак, нюансы при выборе детских спален, конечно, существуют. В чем же они могут заключаться?

Например, стоит обратить внимание на цвет изделий. Когда ребенок сам может сказать, что ему нравится, а что нет, стоит предложить ему и обсудить вместе с ним разные варианты оттеночных решений и после выбрать оптимально подходящий. А если малыш еще не может толком о своих пристрастиях сообщить родителям или бабушке с дедушкой, психологи советуют брать за ориентир темперамент маленького человечка. К примеру, когда ребенок – флегматик, важно будет иметь в обстановке красный и оранжевый цвета. Пусть в таких оттенках будет выполнена не вся мебель целиком, но именно эти цветовые акценты необходимы. Присматривая мебель для холерика, стоит обратить на все оттенки голубого, зеленого или синего. Также, сплошным цветом можно при подборе детской спальни и не увлекаться и останавливаться на очень ярких таких оттенках тоже. Можно выделить важными для холерика цветами несколько лишь деталей спальни ребенка.

Должна присутствовать в целом красочность и некая сказочность, а если ребенок маленький – еще и нежность. В целом обстановка своим цветом должна вызывать комфорт, а не давить.

Ориентир при выборе цвета, конечно, надо держать и на пол ребенка. У нас уже стойко закрепилось, что, к примеру, розовый отлично подходит для девичьей комнаты, а серый или синий – для мальчишечьей. Если спальню делят разнополые дети, можно создать микс из оттенков в мебели, разграничив таким образом территорию девочки и мальчика.

Важно, когда комната создавалась еще для совсем малыша, сделать потом в помещении ремонт, учитывая уже способность подрастающего ребенка говорить о своих вкусах в отношении цвета.

Габариты помещения при выборе детской спальни тоже надо учитывать. Важно при покупке всех предметов интерьера не заставить комнату сплошняком по всему периметру, да вдобавок еще и в центре. Обязательно необходимо свободное пространство. Тогда комната не будет давить и казаться перегруженной. Предварительно перед приобретением мебели нужно все точно измерить, на компьютере или листке бумаги составить схему, что где будет расположено. Учитывать при этом необходимо и возраст ребенка, предполагая будут ли в дальнейшем мебель или отдельные предметы обстановки заменены. Например, малышу отлично подходила односпальная кровать, а с его ростом остро встал вопрос о покупке «полуторки» и т.д.

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