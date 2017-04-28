 Челябинские пенсионеры сойдутся в битве за звание чемпиона в компьютерном многоборье

Челябинские пенсионеры сойдутся в схватке за первенство в компьютерном многоборье. Сегодня, 28 апреля, в здании местного общества «Знание» стартует региональный этап всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Соревнование проходит уже в четвертый раз и с каждым годом собирает все больше участников и болельщиков.

Не удивительно, что ажиотаж вокруг компьютерных курсов для людей старшего поколения и соревнований в компьютерной грамотности только растет – в современном меняющемся мире «дружба» с технологиями становится необходимостью. Умная бытовая техника, всевозможные гаджеты и роботы окружают нас со всех сторон, и мы ежедневно ощущаем необходимость идти в ногу со временем. Вот почему сегодня пенсионеры с особым настроем идут бороться за звание самых современных и подкованных в вопросах технологий и техники людей, они осваивают интернет, учатся общаться в сети, добывать информацию, узнавать новости, находить клубы по интересам.

Участники конкурса прошли через отборочные туры в городских округах и муниципальных районах области, они уже доказали свою компетентность. В финал попали 22 пенсионера в возрасте от 55 до 76 лет. Предполагается, что состязаться «спортсменам» предстоит в четырех турах. Им будет необходимо ответить на вопросы теста о безопасной работе в интернете, создать собственную презентацию, выполнить задания, связанные с работой портала Госуслуги.ру и поисковыми системами. Победитель получит право принять участие в федеральном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

К слову, организаторы запланировали обучающие тренинги на тему «Компьютер – мой друг», которые пройдут в перерывах между различными этапами конкурса.

Отметим, в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн», при поддержке которой проходит челябинский чемпионат, за последние годы было создано десть стационарных и 30 передвижных классов, где могут проходить обучение компьютерной грамотности пожилые люди с ограниченными возможностями. Всего за последние три года в таких классах прошли обучение более 22000 пенсионеров. Программа реализуется в нескольких регионах России и получила звание лучшей обучающей программы в РФ.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ