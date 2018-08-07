Бизнес на колесах: полуприцеп в лизинг

Очень многие, в том числе и активные люди пенсионного возраста, задумываются об открытии своего бизнеса. Но не все в итоге реализовывают свои планы. То бизнес принес не прибыль, а одни убытки, то стратегия была продумана неверно, то направление показалось выбрано интересным, но на деле вышло абсолютно невостребованным и т.д. Некоторые эксперты рынка придерживаются мнения, что необходимо выбирать как коммерцию сферу услуг. Например, индустрия грузоперевозок, несмотря на значительную конкуренцию в данном сегменте, не теряет своей актуальности. И здесь можно не только проявить себя, но и прилично заработать.

Сразу своей техникой для перевозки грузов "обрасти" весьма трудно, и поэтому многие предприниматели держат путь в лизинговые компании. Здесь можно найти все, что необходимо для грузового бизнеса на колесах, например, взять полуприцеп в лизинг. Эта техника отлично подойдет для осуществления грузоперевозок малого формата. Полуприцеп является одной из составляющих сложного транспортного средства, на дороге над ним удобно осуществлять управление, так как у него высокая маневренность.

Выбирая полуприцеп, необходимо определиться, какого рода грузы будут в нем перевозиться. Рефрижератор отлично подойдет для продуктовой линейки, а для грузов строительного ряда стоит присмотреться к полуприцепу-самосвалу. Если грузы предполагаются общего предназначения, можно выбрать шторный, тентовый или бортовой вариант.

Конструкция техники, подвески, надежность и исправность кузова - на эти моменты при выборе полуприцепа нужно обратить особое внимание.

Теперь о выборе лизинговой компании. Этот партнер обязательно должен быть не новичком на рынке, иметь внушительное количество проведенных сделок, репутацию надежного компаньона и быстро решать вопросы обратившегося клиента.

Для обращения в лизинговую компанию нужно оформить заявку. В ней указывается предмет лизинга, его примерный ценовой ориентир и срок, в течение которого услуга по лизингу необходима и интересна. Дальше команда, предоставляющая технику, принимает предварительное решение и на клиента входит менеджер, чтобы обсудить все детали сделки и озвучить точную сумму ежемесячного платежа.

Стоит взять на вооружение, что некоторые лизинговые компании имеют отличные предложения для новичков в грузоперевозочном бизнесе. Например, техника для клиента подбирается из категории б/у и в посильном ценовом диапазоне.

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