Актуальные события сферы азартных игр

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Казино в Греции

Комиссия по азартным играм этой страны ведет работу над проектом по возведению казино-курортов. Известно, что интегрированные объекты будут построены с участием международных операторов и при содействии правительства. В первоначальном строительном проекте находятся:

Афины,

прилегающие центральные территории,

бывшее здание аэропорта.

Площадь участка составляет 600 квадратных метров. Сейчас идет приватизационный процесс. Приблизительный объем инвестиций - 8 миллиардов евро. Рабочее название ИКК - Hellinikon.

К слову, помимо наземных казино для любителей азартных игр много предложений существует в Интернете. На страницах онлайн-заведений можно найти большой спектр автоматов с выводом денег, также, особенно новичкам, интересны будут демо-версии игорных продуктов.

Новое строительство в "Приморье"

Игорная зона "Приморье" пополнится гостиничным комплексом. Ее возведением занимается камбоджийский игрок Naga Corporation. Каркасные модули на двух этажах нового объекта должны появиться к концу текущего года. Сейчас деятельность в игорной зоне ведут 5 компаний. В компании Naga озвучили, что первый этап строительства будет окончен к 2020 году.

Соцсеть для тех, кто делает ставки

Ресурс спортивной тематики Sports.ru занимается продвижением нового проекта. Это соцсеть. Платформа Betting Insider интересна тем, кто любит делать ставки. Она позволяет игрокам наладить общение, быть в курсе актуальных статистических данных. Здесь можно играть на виртуальную валюту и делать подписку на советы пользователей. Те участники соцсети, которые будут давать дельные прогнозы, смогут на этом еще и заработать. Запуск соцсети стартовал в начале текущего года. Работает веб-версия, есть приложения для iOS и Android. В прошлом месяце гостями веб-площадки стали больше 300 тысяч пользователей.

Гемблинг для частников в Словакии

В следующем году государство откроет онлайн-гемблинг для частных операторов. Закон уже одобрила Еврокомисия. В течение трех месяцев будут идти переговоры по нормативному регулированию. В Словакии начались блокировки нелегалов. Следующий шаг - принятие понятных правил для желающих предлагать игры для виртуальных казино.

Регулятором азартных игр выступит Минфин. Налоговая ставка для новых операторов - 23%.

Курение в Макао

В Макао получено от Бюро здравоохранения только два разрешения на создание в казино спецзон, в соответствии с новыми стандартами, где можно будет покурить.

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