3D-решение для спящего велосипеда

Что общего у медведя и велосипедиста в России? Тот и другой ждут по полгода, прежде чем погода даст добро.
В самом деле, велосипед дает нам все самое положительное: свежий воздух, свободу, посильную нагрузку на мышцы, и при этом даже топливо не нужно. Но есть одно обстоятельство: климат. Русская зима длится вдумчиво и долго. Медведям в зимнюю пору, конечно, проще: места в лесу достаточно, нужно лишь выбрать подходящий укромный уголок и спокойно завалиться в спячку. А велосипедистам приходится напряженно размышлять над вопросом: куда определить свой любимый байк до тёплых и сухих дней?
Это настоящая проблема. Велосипед занимает много места, а наши квартиры вовсе не приспособлены для хранения крупных вещей. Должно быть, у нас в России, как в Японии, очень мало места, вот и ютимся на какой-то жалкой одной шестой части мировой суши в малогабаритных берлогах, которые близки по стоимости с домами на средиземноморском побережье. Но не будем сейчас изучать природу этого сказочного жилищного явления, лишь констатируем факт: велосипед в обычной российской квартире – это настоящее испытание для всей семьи. Часто его оставляют на балконе, но это не решение проблемы: здесь велосипеду угрожает ржавчина. Пожалуй, лучший выход –разместить байк в квартире, подвесив его на стене при помощи специального кронштейна. В этом случае он не будет мешать (или будет мешать минимально) и благополучно дождется весны в тепле и сухости. Даже медведь позавидует.
Так какие же типы кронштейна наилучшим образом подойдут для крепления велосипеда на стене? Рынок предлагает нам несколько четко типизированных кронштейнов, предназначенных именно для этой цели.
Кронштейн для крепления за раму – вполне подходящий вариант. Недорого стоит, легко крепится, надежно держит байк. Кстати, на такой кронштейн можно подвесить и два велосипеда. Крепление за раму представляет собой пару металлических уголков, покрытых мягким слоем, чтобы держать велосипед бережно и не оставить царапин. Размещается обычно в коридорах и кладовых. Пользуется особым уважением дизайнеров за свою открытость для экспериментов.
Крепление за колесо – другой распространенный вид хранения велосипеда. Внешне такой кронштейн являет собой небольшой крюк, только и всего. Но прежде чем подвешивать велосипед на стену при таком типе крепления, нужно всякий раз мыть и сушить колеса, чтобы они не оставили загрязнений на стене. Согласитесь, при постоянном использовании это несколько проблематично. Кроме того, если подвесить велосипед неправильно, то крепеж не выдержит веса.
Кстати, кронштейн для велосипеда на стену можно выбрать и заказать онлайн. Определиться с выбором можно прямо по ссылке.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next
Prev
3 декабря Международный день инвалида
3 декабря в мире отмечается Международный день инвалида. В России эта дата также имеет большое значение, поскольку в стране насчитывается более 12 млн граждан с разной степенью инвалидности. И, как в большинс...