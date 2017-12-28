3D-решение для спящего велосипеда

Что общего у медведя и велосипедиста в России? Тот и другой ждут по полгода, прежде чем погода даст добро.

В самом деле, велосипед дает нам все самое положительное: свежий воздух, свободу, посильную нагрузку на мышцы, и при этом даже топливо не нужно. Но есть одно обстоятельство: климат. Русская зима длится вдумчиво и долго. Медведям в зимнюю пору, конечно, проще: места в лесу достаточно, нужно лишь выбрать подходящий укромный уголок и спокойно завалиться в спячку. А велосипедистам приходится напряженно размышлять над вопросом: куда определить свой любимый байк до тёплых и сухих дней?

Это настоящая проблема. Велосипед занимает много места, а наши квартиры вовсе не приспособлены для хранения крупных вещей. Должно быть, у нас в России, как в Японии, очень мало места, вот и ютимся на какой-то жалкой одной шестой части мировой суши в малогабаритных берлогах, которые близки по стоимости с домами на средиземноморском побережье. Но не будем сейчас изучать природу этого сказочного жилищного явления, лишь констатируем факт: велосипед в обычной российской квартире – это настоящее испытание для всей семьи. Часто его оставляют на балконе, но это не решение проблемы: здесь велосипеду угрожает ржавчина. Пожалуй, лучший выход –разместить байк в квартире, подвесив его на стене при помощи специального кронштейна. В этом случае он не будет мешать (или будет мешать минимально) и благополучно дождется весны в тепле и сухости. Даже медведь позавидует.

Так какие же типы кронштейна наилучшим образом подойдут для крепления велосипеда на стене? Рынок предлагает нам несколько четко типизированных кронштейнов, предназначенных именно для этой цели.

Кронштейн для крепления за раму – вполне подходящий вариант. Недорого стоит, легко крепится, надежно держит байк. Кстати, на такой кронштейн можно подвесить и два велосипеда. Крепление за раму представляет собой пару металлических уголков, покрытых мягким слоем, чтобы держать велосипед бережно и не оставить царапин. Размещается обычно в коридорах и кладовых. Пользуется особым уважением дизайнеров за свою открытость для экспериментов.

Крепление за колесо – другой распространенный вид хранения велосипеда. Внешне такой кронштейн являет собой небольшой крюк, только и всего. Но прежде чем подвешивать велосипед на стену при таком типе крепления, нужно всякий раз мыть и сушить колеса, чтобы они не оставили загрязнений на стене. Согласитесь, при постоянном использовании это несколько проблематично. Кроме того, если подвесить велосипед неправильно, то крепеж не выдержит веса.

Кстати, кронштейн для велосипеда на стену можно выбрать и заказать онлайн. Определиться с выбором можно прямо по ссылке.

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