В «Семейную приёмную» к Сергею Тену обратились тулунцы

В рамках региональной недели депутат Государственной думы от Иркутской области Сергей Тен провел тематический прием граждан в «Семейной приемной» в Тулуне по вопросам социальной поддержки семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
– В послании президента было озвучено большое количество нововведений, связанных с мерами социальной поддержки населения. В связи с этим у людей стали возникать уточняющие вопросы. Поэтому в регионах запущен проект «семейных приемных» на базе отделений партии «Единая Россия», где люди могут проконсультироваться по поводу принятого закона, – отметил Сергей Тен.
Например, напомним, с 1 января материнский капитал будет предоставляться семьям, где появился первый ребенок, а сама выплата увеличилась до 466 тысяч рублей. При рождении второго ребенка выплата составит 616 тысяч рублей. Также теперь молодым семьям не придется оформлять кипы бумаг для получения капитала, выдача сертификата будет производиться на основе данных из единого государственного реестра ЗАГС. Кроме того, семьи с низким уровнем дохода будут получать выплаты на детей не до трех лет, как раньше, а до семи.
Один из вопросов от тулунчан как раз касался выплат малообеспеченным семьям. Людей волновало, что поправки были приняты, а деньги им выплачивать не начали. Сергей Тен пояснил, что начисления будут произведены с 1 января 2020 года, а ежемесячные выплаты начнутся с 1 июля текущего года.
Также жителей интересовал вопрос предоставления многодетным семьям земельных участков для строительства жилых домов. Сейчас эта тема в Тулуне стоит остро, так как очередь на получение участков пополнили пострадавшие от паводков 2019 года. Парламентарий пообещал вернуться к рассмотрению этой темы совместно с тулунской городской администрацией в сентябре 2020 года, когда основная часть пострадавших от стихии будет обеспечена земельными участками.
По инф. Телеинформа
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