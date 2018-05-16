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Штрафы за нарушения ПДД пойдут на ремонт дорог
По инф. Телеинформа   
16 Мая 2018 г.
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dengi19

Госдума РФ рассмотрела сразу два законопроекта, которые в той или иной мере регламентируют деятельность региональных и муниципальных дорожных фондов. Поправки к ним прокомментировал депутат ГД от Приангарья Сергей Тен.

В третьем чтении приняты поправки к Бюджетному кодексу РФ, которые касаются формирования региональных дорожных фондов. Сегодня это происходит за счет акцизов на топливо и масло, транспортного налога и трансфертов из федерального бюджета. В новом законе этот список дополнится доходами от штрафов, которые выносит ГИБДД. Поправки вступят в силу 1 января 2019 года.

– Сегодня штрафы за нарушение правил дорожного движения в соответствии с Бюджетным кодексом и так попадают в региональный бюджет, но не «окрашиваются» и тратятся на различные цели, с дорогами не связанные, например, направляются на социальные объекты или затыкание срочных дыр в муниципальных бюджетах. Ежегодная сумма поступлений в фонды после принятия закона оценивается Минтрансом в сумму 60 млрд рублей дополнительных доходов, – отметил Сергей Тен.

Второй законопроект, который сегодня принят в перовом чтении «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» устанавливает возможность перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов РФ в области дорожной деятельности.

Сергей Тен отметил, что региональных и межмуниципальных дорог в России насчитывается 511 тысяч км, а местной сети дорог почти в два раза больше – 934 тысячи км.

– Создание в 2012 году муниципальных дорожных фондов позволило муниципальным образованиям в плановом режиме заниматься своей сетью дорог. Сейчас необходимо совершенствовать систему управления дорожных фондов. Для нас с вами не секрет, что финансирования муниципальных дорожных фондов недостаточно, и субъекты самостоятельно принимают решения по субсидированию муниципальных образований на цели развития дорожной сети на своих территориях. При этом региональные автодороги обеспечены финансированием по информации ассоциации РАДОР на 14,4% от требуемого норматива. Проблема муниципальных образований также во многом связана с управлением существующей сетью автомобильных дорог и расходованием средств муниципальных дорожных фондов, – заявил депутат.

Он пояснил, что сегодня даже в крупных городах есть проблемы с качеством планирования, подготовки проектной документации объектов дорожного хозяйства. Принятие законопроекта, по мнению Сергея Тена, позволит перераспределять полномочия между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области осуществления дорожной деятельности в целях повышения их эффективности.

– Приходит понимание, что необходимо комплексное развитие транспортной инфраструктуры, внедрение проектного подхода. Как пример возьмем приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Выстроена вертикальная схема контроля: начиная от федерального уровня, к муниципальному, и заканчивая общественным контролем. При этом в первую очередь встает вопрос скоординированной работы города, района, субъекта для достижения максимального результата. И самое главное, что предложение по изменению законодательства инициировано именно регионами. Время, когда каждый муниципалитет оставался один на один с собственными проблемами, заканчивается. Необходим синергетический эффект, – отметил в своем выступлении Сергей Тен.

При этом он также подчеркнул, что для эффективного расходования средств каждое региональное правительство уже сегодня должно задуматься о создании комплексной системы безопасности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Необходимо создавать центры организации дорожного движения, активнее внедрять принципы государственно-частного партнерства, считает депутат.

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