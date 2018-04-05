Сергей Тен: работа над законом об экоэкспертизе на Байкале не закончена

В Госдуме РФ 4 апреля состоялось совместное заседание межфракционной рабочей группы «Байкал» и министерства природных ресурсов и экологии РФ. Рассматривалось три вопроса.

Предложено создать совместную рабочую группу по обсуждению законодательных инициатив в области охраны окружающей среды Байкальской природной территории с участием МРГ «Байкал», министерства строительства и ЖКХ РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ. Это решение также поддержано на совместном совещании у полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, которое состоялось 20 марта 2018 года.



Обсудили проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня на Байкальской природной территории в целях упрощения строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры». Принято решение до внесения законопроекта в Государственную думу дополнительно рассмотреть перечень объектов социальной инфраструктуры, в отношении которых не будет проводиться ГЭЭ, проектной документации при их строительстве и реконструкции. При этом члены МРГ «Байкал» настаивают, что перечень объектов социальной инфраструктуры должен определяться федеральным законодательством, а не постановлением правительства РФ.



Сергей Тен проинформировал участников МРГ «Байкал», что на имя заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина направлено обращение о возможности продления ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» до 2030 года, а также перечислены объекты действующей программы, на которые необходимо финансирование из федерального бюджета. Обращение зарегистрировано аппаратом Александра Хлопонина, его ответ будет доведен до всех членов группы дополнительно.