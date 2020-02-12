Сергей Тен повстречался с будущими врачами из студотряда «Эскулап»

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В преддверии трудового семестра депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен начал традиционный цикл встреч с представителями студенческих отрядов Иркутской области. Мероприятие прошло 10 февраля в Иркутском государственном медицинском университете с участием ректора Игоря Малова и главным врачом факультетских клиник ИГМУ Гайдаром Гайдаровым, на нем обсудили итоги работы и планы на предстоящее лето с ребятами из отряда «Эскулап».
– Недавно была назначена врио министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева. Мы с ней встречались, обсудили проблемы, определили возможности взаимодействия. Это важно, ведь от регионального руководства многое зависит, в том числе и результаты нашей с вами совместной деятельности. «Эскулап» работает уже четвертый год, вижу, что штаб обновился. Преемственность – это правильно, – сказал Сергей Тен.
Представители штаба медотряда «Эскулап» обратились к Сергею Тену с просьбой рассмотреть возможность внести поправки в законодательство, которые позволят представителям студотрядов получить дополнительные баллы для поступления в ординатуру. Над этой инициативой уже начали работу депутаты молодежного парламента Иркутской области. В свою очередь, ректор ИГМУ Игорь Малов заверил студентов в создании благоприятных условий для отработок академических задолженностей бойцам отряда.
В завершении встречи Сергей Тен предложил обсудить на более широкой площадке вопросы содействия в трудоустройстве бойцов студотрядов в больницы не только областного центра, но и других городов региона. Для этого выбран предстоящий съезд работников здравоохранения Приангарья, который пройдет 27 марта в Иркутске.
По инф. Телеинформа
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