Сергей Тен: почти все дороги в Иркутске требуют капремонта

Депутат Госдумы Сергей Тен подробно рассказал о критической ситуации в Иркутске с дорогами.

В конце зимы все российские автомобилисты сталкиваются с ежегодной проблемой – после схода снега качество автомобильных дорог резку ухудшается, пишет пресс-служба депутата. С такими условиями приходится мириться в период с окончания зимы до начала ямочного ремонта. Качество дорожного покрытия страдает, в том числе из-за пробелов в работе коммунальных служб. Об этом подробно рассказал депутат Государственной Думы от Иркутской области, руководитель Федерального партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Безопасные дороги» на территории Иркутской области Сергей Тен.

– Для Иркутска проблема активного разрушения асфальтобетонного покрытия в весенний период была и будет актуальной до тех пор, пока мы не решим проблему несвоевременной очистки города от снега, в том числе и дворовых территорий. Ключевая причина разрушения асфальта, самый негативный фактор – продольный и поперечный уклон существующих дорог. Это создает реальную проблему с отводом поверхностных вод с проезжей части, – подчеркнул он.

В Иркутске, подавляющая часть дорог имеет сверхнормативный срок эксплуатации, особенно на небольших улицах. Учитывая количество трещин на покрытии, которые не обрабатывают в процессе работ по содержанию, вода активно попадает в конструкцию дороги и снижает ее прочностные свойства. Как итог – образование на дорогах ям и просадок. Ночные заморозки и оттаивание в дневное время только ускоряют процесс разрушения. Существенная часть разрушений связана с инженерными коммуникациями, когда провалы образуются вокруг дождеприемников и люков. Тут наличие неровностей в процессе движения автомобиля приводит к динамическим нагрузкам, то есть к ударному воздействию колес на покрытие.

Парламентарий отмечает, что муниципальной власти надо изменить подход к содержанию дорог и уделять больше внимания повышению производительности и эффективности дорожных работ.

– Сейчас приоритетная задача дорожников – максимально быстрая реакция на разрушение асфальтобетонного покрытия, обеспечение очистки и «просушки» полотна.

Властям города необходимо пересмотреть отношение к содержанию автомобильных дорог. В комплекс работ по обслуживанию обязательно включать заливку трещин с соблюдением необходимой технологии, проводить комплексную работу по ремонту люков и дождеприемников с установкой опорных блоков. Внимание надо концентрировать на текущей снегоочистке в зимний период и вывозе снега перед весенней распутицей. Учитывая постоянный дефицит средств, важно заниматься повышением производительности и эффективности работ. Хорошей практикой для города может стать участие организации МУП «Иркутскавтодор» в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», в рамках которого за счет федерального бюджета проходит обучение, аудит слабых мест на производстве, в итоге – улучшение качественных показателей своей работы, – отметил парламентарий.

Сергей Тен подчеркивает, что сегодня львиная доля выполняемых в городе Иркутске работ отводится «косметическим» ремонтам, когда верхний слой покрытия меняют новым.

– При этом стоит учитывать, что практически все дороги в городе требуют капитального ремонта с усилением конструкции дороги, – говорит он. – Это хорошо видно на выполненных объектах, когда через 1-2 года они снова покрыты сеткой копирующих трещин от нижележащих слоев.

Депутат отметил, что в сложившейся ситуации необходимо принимать правильные проектные решения для повышения эффективности выделяемых средств из дорожных фондов.

– Больше внимания уделять применяемым асфальтобетонным смесям. За последние годы нормативная база значительно поменялась. Использование современных технологий и материалов, призваны увеличивать межремонтные сроки. И, конечно, должен быть жесткий контроль подрядных организаций, которые занимаются производством и укладкой асфальтобетона, – говорит Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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