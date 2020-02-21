Сергей Тен озвучил в Госдуме проблему с колонией на Синюшиной горе

Проблему жителей микрорайона Синюшина гора озвучил на пленарном заседании Государственной Думы депутат от Иркутской области Сергей Тен.

Как сообщает пресс-служба депутата, Сергей Тен на федеральном уровне обозначил обеспокоенность людей тем, что рядом с их домами располагается не только исправительная колония № 6, но и больница для осужденных. Кроме этого планируется строительство еще одного лечебно-терапевтического корпуса. Депутат отметил, что Минюсту России необходимо найти решение проблемы в рамках реализуемых федеральных программ.

– В моем родном Иркутске прямо в центре микрорайона Синюшина гора, где проживает 50 тысяч граждан, еще с середины 20 века расположена исправительная колония № 6. При ней же действует больница на 450 мест, куда под конвоем возят заключенных со всей Иркутской области. Проживающие тут люди постоянно слышат вой сирены, стрельбу, лай собак, сталкиваются с неприличными выкриками и жестами заключенных, дышат выбросами кочегарки, – отметил Сергей Тен.

Статс-секретарь министерства юстиции Вадим Федоров ответил, что такая проблема существует и в других регионах страны. При оптимизации системы данные учреждения будут стараться ликвидировать.

Во время общественных слушаний 19 февраля жители Синюшиной горы единогласно проголосовали против строительства нового лечебного корпуса на территории исправительной колонии № 6 и попросили рассмотреть возможность строительства лечебного учреждения за границами города.

Проблема серьезная и касается она не только Иркутска. С 2014 года парламентарий совместно с депутатом ГД РФ Александром Якубовским (тогда депутатом городской думы), ищут ее решение. Неоднократно встречались с руководством ГУФСИН по Иркутской области, инициировали проведение депутатских слушаний по теме. Сергей Тен направил обращение на имя врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с предложением создать рабочую группу для проработки вопросов выделения пригородного земельного участка и передислокации всей колонии за пределы города. Кроме того, подготовлено письмо с описанием проблемы на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко, готовится рабочая встреча, на которой планируется обсудить варианты решения данного вопроса.

По инф. Телеинформа

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