Сергей Тен озвучил в Госдуме проблему с колонией на Синюшиной горе

Проблему жителей микрорайона Синюшина гора озвучил на пленарном заседании Государственной Думы депутат от Иркутской области Сергей Тен.
Как сообщает пресс-служба депутата, Сергей Тен на федеральном уровне обозначил обеспокоенность людей тем, что рядом с их домами располагается не только исправительная колония № 6, но и больница для осужденных. Кроме этого планируется строительство еще одного лечебно-терапевтического корпуса. Депутат отметил, что Минюсту России необходимо найти решение проблемы в рамках реализуемых федеральных программ.
– В моем родном Иркутске прямо в центре микрорайона Синюшина гора, где проживает 50 тысяч граждан, еще с середины 20 века расположена исправительная колония № 6. При ней же действует больница на 450 мест, куда под конвоем возят заключенных со всей Иркутской области. Проживающие тут люди постоянно слышат вой сирены, стрельбу, лай собак, сталкиваются с неприличными выкриками и жестами заключенных, дышат выбросами кочегарки, – отметил Сергей Тен.
Статс-секретарь министерства юстиции Вадим Федоров ответил, что такая проблема существует и в других регионах страны. При оптимизации системы данные учреждения будут стараться ликвидировать.
Во время общественных слушаний 19 февраля жители Синюшиной горы единогласно проголосовали против строительства нового лечебного корпуса на территории исправительной колонии № 6 и попросили рассмотреть возможность строительства лечебного учреждения за границами города.
Проблема серьезная и касается она не только Иркутска. С 2014 года парламентарий совместно с депутатом ГД РФ Александром Якубовским (тогда депутатом городской думы), ищут ее решение. Неоднократно встречались с руководством ГУФСИН по Иркутской области, инициировали проведение депутатских слушаний по теме. Сергей Тен направил обращение на имя врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с предложением создать рабочую группу для проработки вопросов выделения пригородного земельного участка и передислокации всей колонии за пределы города. Кроме того, подготовлено письмо с описанием проблемы на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко, готовится рабочая встреча, на которой планируется обсудить варианты решения данного вопроса.
По инф. Телеинформа
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
«Милосердная родина»: как простые украинцы встречают эвакуированных из коронавирусного Уханя
Жители страны блокировали дороги и дрались с полицией, чтобы не пустить на свою территорию попавших в беду сограждан.
-
Опыт развития абазино-абхазского этноса на X Всероссийском съезде НКО представило Международное объединение «Алашара»
Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» стало участником X Всероссийского съезда НКО, состоявшегося в российской столице. На форуме представители организации вице-президент АНО «Алашара» Рамазан Мхце и руководитель обособленного подразделения в Черкесске Мурат Муков рассказали о модели по формированию в Карачаево-Черкесской Республике общественной инициативы.
-
Москвичи оказались самыми экономными жителями России
Москва, Волгоград и Омск оказались лидерами рейтинга самых экономных городов России.
-
По подозрению во взятке арестовали бывшую помощницу зампреда правительства
Басманный суд Москвы арестовал бывшую помощницу зампреда правительства РФ Анастасию Алексееву, обвиняемую в получении взяток на сумму более 4 млн рублей.
-
Ученые: вызывать рак могут даже привычные в быту вещи
Самые обыденные вещи способны провоцировать появление злокачественных опухолей, уверены ученые.
-
Обвиняемый по делу о дедовщине в Забайкалье выплатил пострадавшим по 500 рублей
Срочник Руслан Мухатов, обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек., извинился перед четырьмя потерпевшими и заплатил им по 500 рублей в качестве компенсации.
-
Президент Швейцарии отметит юбилей с согражданами, родившимися в тот же день
Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга решила отпраздновать свой 60-й день рождения вместе со всеми гражданами страны, родившимися в этот же день. (Швейцария известна своей демократией, вот и президент страны очередной раз подтверждает это, тем самым еще и укрепляя доверие избирателей. - прим. МГ.)
-
Умер программист, придумавший самые известные сочетания клавиш
Программист Ларри Теслер, который придумал функции «вырезать», «копировать» и «вставить», умер в возрасте 74 лет. О его смерти сообщил официальный Twitter-аккаунт компании Xerox.
-
Леонид Якубович не понимает, куда делись его «пенсионные» деньги
Звезда капитал-шоу "Поле Чудес" Леонид Якубович также решил высказался о размерах своей пенсии. По словам Якубовича, на данный момент он получает около 23 тысяч рублей.
-
В Якутии крупные алмазы получат имена героев Великой Отечественной
Ко Дню Победы 21 крупный алмаз, добытый на якутских месторождениях, будет назван в честь Героев Советского Союза, призванных на Великую Отечественную войну из Якутии.
-
Бедность и рост цен — основные проблемы России, считают граждане
Главными проблемами России граждане страны считают бедность и рост цен. Таковы результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир».
-
Мать-героиня: в подмосковной семье родился десятый малыш
В многодетной семье из подмосковного Дзержинского снова пополнение.
-
Госдума приняла закон о маткапитале на первого ребенка
Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий выплату материнского капитала на первого ребенка. (Таким образом, осталось всего ничего - чтобы закон подписал президент и он вступит в силу. Но изменит ли это ситуацию в демографии страны? Эксперты советуют не обнадеживаться... прим. МГ.)
-
Медики обнаружили коронавирус еще у двух россиян c круизного лайнера в Японии
Японские медики обнаружили коронавирус еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов Японии, сообщает посольство РФ в Японии.
-
Бельгийские археологи во время раскопок у собора нашли стены из черепов и костей
Бельгийские археологи во время раскопок у собора Святого Бавона в Генте нашли стены, сложенные из человеческих костей.
-
Мистер Крыс, а какой у меня диагноз?
Ученые Южного федерального университета в Ростове-на-Дону сумели применить уникальные способности крыс для выявления рака, туберкулеза и сахарного диабета.
-
Пенсионерке из Латвии заморозили счета из-за игры в казино
На территории Латвии есть специальный регулятор, который контролирует доступ к нелегальным онлайн казино. Именно он и заблокировал возможность входа в riobet-casino.org, а также закрыл счет в банке. Офисы онлайн платформы находятся в Кюрасао.
-
СМИ: Дженнифер Лопес пригласила Меган Маркл на свою свадьбу
Журналисты утверждают, что всемирно известная актриса и певица Дженнифер Лопес попросила герцогиню Сассекскую Меган Маркл стать подружкой невесты своей на свадьбе. Джей Ло грядущим летом выйдет замуж за Алекса Родригеса.
-
Сфера азарта: В Непале открыли новое казино, Maxbet мобильная версия и другие новости
Недавно на базе отеля Marriott Kathmandu Naxal Nepal в Непале было открыто ещё одно игорное заведение. Ожидается, что это в значительной степени укрепит экономику страны и увеличит туристический поток. Предоставляемые гемблинг-услуги также будут расширены, что вызовет интерес любителей азартных игр не только близлежащих районов, но и всего мира.
-
В ГИБДД хотят предупреждать водителей об опасных участках дорог с помощью СМС
В Госавтоинспекции прорабатывают вопрос о применении рассылок SMS на мобильные телефоны для оповещения автомобилистов о приближении к аварийно опасным участкам на дорогах. Об этом в эфире радиостанции «Милицейская волна» рассказал замначальника ГИБДД России Олег Понарьин.