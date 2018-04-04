Сергей Тен о штрафах за нарушения ПДД: деньги должны оставаться в регионе

Депутат ГД РФ, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, который предусматривает зачисление штрафов за нарушение правил безопасности дорожного движения в дорожные фонды субъектов РФ в качестве дополнительных источников доходов для их формирования.

– В настоящее время штрафы за нарушение правил дорожного движения, в соответствии с бюджетным кодексом (п. 6.2 статьи 46 БК РФ), попадают в региональный бюджет, кроме штрафов за нарушение весогабаритных параметров при движении по федеральным дорогам. После принятия этого проекта закона выпадающих доходов региональных бюджетов не будет, – пояснил Сергей Тен. – Эти средства так и останутся в бюджете субъекта Российской Федерации. То есть предлагается придать им «окраску», сохранив в региональных бюджетах.



По мнению депутата, штрафы, которые платят автовладельцы, нарушившие ПДД, должны поступать не только в региональные, но частично и в муниципальные дорожные фонды.



– Сегодня львиная доля штрафов приходится на административные центры субъектов и прилегающие к ним территории, – отметил депутат Госдумы. – Регион самостоятельно, на уровне своего законодательства, может распределить средства от штрафов между регионом и муниципальными образованиями, например, в зависимости от места взимания штрафа.



При этом Сергей Тен подчеркнул, что для эффективного расходования средств каждое региональное правительство уже сегодня должно задуматься о создании комплексной системы безопасности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Необходимо создавать центры организации дорожного движения, активнее внедрять принципы государственно-частного партнерства.



– Только в этом случае начнет активно развиваться система интеллектуальных транспортных систем, что в свою очередь будет влиять на повышение безопасности дорожного движения, – резюмировал Сергей Тен.



Законопроект «О внесении изменения в статью 179-4 Бюджетного кодекса РФ в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов» Государственная дума РФ рассмотрела в первом чтении 3 апреля. Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2019 года.