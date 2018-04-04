Сергей Тен о дорогах в Иркутске: уже лучше, но до идеала далеко



Представители общественного совета федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» партии «Единая Россия» провели первый в этом году выездной осмотр дорог в Иркутске. Были проинспектированы четыре улицы – Трилиссера, Ядринцева, Советская и Боткина.



Координатором партпроекта является депутат ГД от Приангарья Сергей Тен. Осмотр дорог прошел совместно с представителями администрации Иркутска.

Основное замечание членов совета относилось к качеству асфальтового покрытия. Во многих местах на дорогах после зимы образовались ямы, создающие трудности для водителей. Также в списке проблем – несоответствие нормам пандусов, уклонов тротуаров. Сергей Тен отметил: до идеала далеко, при этом, если сравнивать с прошлыми годами, ситуация постепенно улучшается.



– Есть масса недочетов, но есть и положительные примеры. Главное – администрация города реагирует на те замечания, которые озвучивает наш общественный совет, люди готовы к совместной работе, – подчеркнул депутат.



По итогам проверки много вопросов вызвал пешеходный переход на улице Боткина.



– Это нужный переход, но качество никудышное: сварка плохо сделана, арматура торчит, неудобный лифт для маломобильных групп. По этому объекту мы составим ряд рекомендаций и направим их в администрацию. Надеемся, подрядчика заставят устранить недочеты, – отметил Сергей Тен.



Он напомнил, что приближается дорожный сезон, впереди большие объемы дорожных работ – в частности, по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги». В 2017 Иркутская область получила по проекту 625 млн рублей, а на 2018 запланировано уже 730 млн рублей. Таким образом, вместе со средствами из регионального бюджета дороги агломерации Иркутск-Ангарск-Шелехов получат за два года порядка 3 миллиардов рублей.



– Чтобы средства принесли пользу жителям региона, работу по общественному контролю следует усилить, – резюмировал Сергей Тен.