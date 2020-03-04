Сергей Тен: минимизировать смертность на дорогах мы сможем только общими усилиями

Круглый стол на тему «Повышение безопасности пешеходов» состоялся в Иркутске в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия». В рамках мероприятия большое внимание было уделено реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена, члены общественного совета в регионе обсудили пути решения проблемы смертности пешеходов. По данным ГИБДД в Иркутской области в 2019 году произошло 87 наездов на пешеходов со смертельным исходом, кроме того почти 1000 человек получили различные травмы. Статистика говорит о том, что больше всего внимания требуют переходы именно на многополосных дорогах.
В планах Иркутска в 2020 году - оснащение светофорами 10 пешеходных переходов, на 2021 год - ещё 15. Органам власти и ГИБДД необходимо совместно прорабатывать вопросы повышения уровня оснащения пешеходных переходов и обеспечения нормативных требований к ним. В частности, имеется много вопросов к разметке и освещенности мест перехода пешеходов. Члены общественного совета отметили, что в первую очередь внимание будет уделено местам концентрации ДТП, которых в Иркутской области за 2019 год установлено 89, из них только в Иркутске насчитывается 62, 139 мест также считаются потенциально опасными.
Поспособствовать в повышении безопасности пешеходов, по мнению членов совета, должны и автоматизированные комплексы фиксации нарушений. Доказано, что камеры значительно повышают дисциплинированность водителей, поэтому всем причастным министерствам и ведомствам необходимо объединить усилия и больше внимания уделять развитию цифровых технологий на транспорте. В рамках реализаций национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 83 субъектов Российской Федерации доведены средства на создание и развитие интеллектуальных транспортных систем. Иркутской области на период реализации проекта предусмотрено выделение 120 млн. рублей ежегодно для финансирования этих целей. Сейчас в Приангарье работает 131 комплекс фотовидеофиксации, в том числе восемь комплексов на пешеходных переходах (шесть в Иркутске и два в Ангарске).
– Мы стараемся сделать нашу работу максимально эффективной и продолжаем привлекать людей, заинтересованных в реализации национального проекта и в выполнении задач, поставленных президентом в майских указах, по снижению смертности на дорогах. Очень хорошо, что в соответствии с рекомендациями межфракционной рабочей группы «Байкал» в январе 2020 года согласие возглавить областную комиссию по безопасности дорожного движения выразил врио губернатора Игорь Кобзев. Только объединение усилий представителей руководства субъекта, муниципалитетов, ведомств, строительных и обслуживающих организаций, а также следование единой стратегии, поможет нам минимизировать травматизм и смертность на автомобильных дорогах, – заявил координатор федерального партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» в Иркутской области Сергей Тен.
По инф. Телеинформа
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