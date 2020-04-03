Подведены итоги конкурса фонда Андрея Чернышева «Сибирский Характер»

Фонд Андрея Чернышева «Сибирский Характер» объявляет победителей грантового конкурса к 75-летию Великой Победы. Он стартовал в феврале, а теперь организаторы подводят итоги.

Как сообщает пресс-служба фонда, цель конкурса - сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание молодёжи, поддержка ветеранских организаций в рамках работы по увековечиванию героической истории нашей страны и сохранению традиций уважения к памяти героев войны, а также повышение исторической грамотности населения Иркутской области.

На рассмотрение экспертов поступили десятки заявок. В связи с введением в стране ограничительных мер по обеспечению нераспространения коронавируса, заседание экспертного совета прошло дистанционно. Итоги конкурса подвели 31 марта в режиме онлайн.

– Определить победителей как всегда было непросто, мы получили множество заявок, – отметил основатель фонда, депутат Государственной Думы РФ Андрей Чернышев. – Голосованием независимых экспертов и членов попечительского совета были выбраны 15 лучших проектов. Гран-при удостоен проект ветеранской организации «Победа» из Усть-Илимска, который предполагает монтаж тематических баннеров на домах, где проживают ветераны войны. На изображениях будут размещены их фотографии, а также указаны места прохождения службы и награды.

По словам директора Фонда «Сибирский Характер» Яны Синявской, второе место, предусмотренное положением конкурса, не присуждалось. В связи с высокой значимостью идей заявителей, было решено увеличить количество проектов-победителей. Напомним, авторы и команды лучших проектов получат гранты до 25 тысяч рублей, обладатель Гран-при – 50 тысяч рублей.

Победители конкурса:

Братск и Братский район:

– МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи «Гармония». Проект «Была война...Была Победа».

– МАУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Евтушенко». Проект «Поколение героев».

– МБОУ «СОШ №18». Проект «Поезд воспоминаний».

– Братская городская общественная организация молодежный туристическо-краеведческий клуб «Сталкер». Проект «Участие во Всероссийской Вахте памяти-2020».

– АНО «Центр спортивного развития детей «Сильнее вместе». Проект «Мы наследники Великой Победы!».

– Совет ветеранов Братска. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто»

– МКДОУ «Берёзка» (п. Харанжино, Братский район). Проект «Маленькие патриоты – большое будущее России».

Балаганский район:

– МКУК «Биритский сельский дом культуры». Проект «Живым завещано войны не забывать».

Киренский район:

– МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Киренска. Проект «Гордимся прошлым – проектируем будущее!».

Нижнеилимский район:

– МУК «КДК «Спектр» Радищевского МО». Проект «Память в сердце храня».

Усть-Илимск и Усть-Илимский район:

– Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны «Победа». Проект «Мы помним, мы гордимся!». Гран-при – 50 000 рублей.

– Центральная детская библиотека «Первоцвет». Конкурс чтецов «Сибирские авторы в дни фронтовые».

– МКУК «Центр досуга» Седановского МО. Проект «Чти! Помни! Гордись!».

Усть-Кут:

– МКУК «Городской культурно-библиотечный центр». Проект «Фронтовая бригада «Синий платочек».

Усть-Удинский район:

– МКУК «КДЦ Балаганкинского МО», Балаганкинская сельская библиотека. Проект «Аллея памяти».

Напомним, к участию в конкурсе приглашались общественные организации, объединения, учреждения культуры и образования, а также музеи северных городов и районов Иркутской области.

По инф. Телеинформа

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