Александр Якубовский призвал население к сознательности во время самоизоляции

Депутат Государственной думы от Иркутской области Александр Якубовский призвал население проявить выдержку, терпение и помнить о том, что без соблюдения требований по сдерживанию распространения коронавируса не обойтись. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».
– Я уверен, что вы все понимаете необходимость столь серьёзных мер по продлению периода самоизоляции. До конца месяца мы должны следовать им сообща – без препирательств и агрессии. Ради нашего здоровья и жизней. Я целиком и полностью разделяю беспокойство о том, как люди будут обеспечивать себя в это время, какие меры поддержки будут оказаны в том числе бизнесу. Уверен, в ближайшее время правительством будут выработаны и приняты дополнительные меры, которые решат все эти вопросы. Берегите себя и своих близких. От нашей сознательности сейчас зависит если не все, то очень многое, – заявил член президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Якубовский.
Волонтерский центр по оказанию помощи жителям Иркутской области в связи с пандемией коронавируса действует на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.
Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: + 7 914 955-75-33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59 и оставить заявку на покупку товаров. Далее добровольцы на возмездной основе доставляют из магазинов или аптек нужные товары.
Иркутский фотограф Станислав Толстнев решил провести период самоизоляции на берегу озера Байкал в личном автомобиле. Для этого он оснастил машину самодельной солнечной станцией. Необычный опыт продолжается уже почти неделю. Об этом иркутянин написал на личной странице в Facebook.
Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.
Во многих сферах можно нарваться на аферистов. Орудуют так называемые джентльмены удачи и в телефонном направлении. Так как телефоны есть сейчас практически у всех людей, то и объектом мошенников может стать практически каждый.
Кто как пытается сейчас заработать виртуально. Люди выполняют задания на всевозможных биржах контента, записывают мастер-классы или видеоуроки, если в чем-то хорошо преуспели, продают изделия собственного изготовления, осваивают разные платформы и продвигают свои блоги и т.д. А некоторых людей интересует трейдинг.
У 67-летней певицы Ирины Понаровской уже есть двое внуков – Эрик и Шарлотта. На днях младшенькой исполнилось два года, и по этому случаю любящая бабушка опубликовала в Инстаграме фото девочки с поздравлением.
В российском обществе будет нарастать уровень тревожности, связанный как с пандемией коронавируса, так и с экономическим кризисом. Об этом предупредил руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги последних исследований социологов.
Американский инженер изобрел велосипед, который можно носить с собой как сумку на колесиках. Ранее Алекс Анимашауном, дипломированный инженер-механик из Калифорнии, помогал разрабатывать гибридные автомобили для одного крупного американского автопроизводителя.
В борьбе со стрессом в связи в изоляцией из-за коронавируса главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе советует не пренебрегать помощью психологов и заниматься спортом.
В период карантина неизбежно приходится больше времени проводить дома, люди меньше двигаются и тратят меньше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. И - соблюдать меры безопасности! Соответствующие советы дал Роспотребнадзор.
Федеральный закон № 106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие с 3 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
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