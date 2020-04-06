Александр Якубовский призвал население к сознательности во время самоизоляции

Депутат Государственной думы от Иркутской области Александр Якубовский призвал население проявить выдержку, терпение и помнить о том, что без соблюдения требований по сдерживанию распространения коронавируса не обойтись. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

– Я уверен, что вы все понимаете необходимость столь серьёзных мер по продлению периода самоизоляции. До конца месяца мы должны следовать им сообща – без препирательств и агрессии. Ради нашего здоровья и жизней. Я целиком и полностью разделяю беспокойство о том, как люди будут обеспечивать себя в это время, какие меры поддержки будут оказаны в том числе бизнесу. Уверен, в ближайшее время правительством будут выработаны и приняты дополнительные меры, которые решат все эти вопросы. Берегите себя и своих близких. От нашей сознательности сейчас зависит если не все, то очень многое, – заявил член президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Якубовский.

Волонтерский центр по оказанию помощи жителям Иркутской области в связи с пандемией коронавируса действует на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.

Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: + 7 914 955-75-33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59 и оставить заявку на покупку товаров. Далее добровольцы на возмездной основе доставляют из магазинов или аптек нужные товары.

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По инф. Телеинформа

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