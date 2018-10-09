Жизнь без наличных денег – неизбежное будущее россиян

Объемы безналичных платежей растут с каждым годом в арифметической прогрессии. Ежедневно возникает все больше предпосылок и поводов для развития безналичного мира. Об основных тенденциях с точки зрения банка рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.
Первый проект при участии Сбербанка по созданию безналичного города реализован в Зеленодольске республики Татарстан. За два года оборот наличных средств здесь сократился в два раза. В апреле этого года Сбербанк и администрация Красноярского края подписали соглашение по развитию безналичных платежей в Железногорске. Проект подразумевает выпуск карты жителя города, в которой кроме банковского присутствуют социальное, транспортное, медицинское приложения. Один платежный инструмент для целого ряда услуг.
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Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
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Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
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1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая различные ...
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
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Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставлен...
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Число держателей банковских карт постоянно растет, и при этом формируется культура безналичной оплаты практически любых товаров и услуг. Безнал давно стал нормой при оплате покупок в супермаркетах и интернатах-магазинах, при бронировании номеров в отелях и заказе билетов в кино. Даже в транспорте за проезд теперь легко рассчитаться «пластиком» или телефоном в одно касание. Безналичные расчеты вошли в привычку. Для многих безнал – это наиболее удобный, быстрый и экономный – проще говоря, предпочтительный – способ расчета. Во-первых, нет необходимости носить с собой наличные средства, и вы не рискует их потерять. Во-вторых, через отчеты по карте легко отслеживать собственные расходы. Наконец, карта может быть не только пластиковой – такой, которая прекрасно живет в вашем смартфоне.
– Владельцы карт настолько привыкли рассчитываться «пластиком», что уже недоумеваете, когда слышат, что где-то в магазине, на турбазе, в салоне красоты или в сервисе не принимают к оплате банковские карты. При этом сегодня одним из основных драйверов роста безналичного оборота стало развитие бесконтактной технологии. Сегодня бесконтактными делают даже наиболее простые карты моментальной выдачи, – сказал Александр Абрамкин.
Он добавил, что бесконтактная технология задействована и в общественном транспорте. Байкальский банк обеспечил возможность быстрого и прозрачного расчета по карте (также через системы Apple- и Android-pay) в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях Иркутска, а также в общественном транспорте Читы и Улан-Удэ.
– По статистике банка, ежедневно более 10 тысяч пассажиров в трех этих регионах оплачивают проезд безналичным способом. В перспективе такими же терминалами планируется оснастить и коммерческий транспорт – маршрутные такси, автобусы междугородних сообщений, – пояснил Александр Абрамкин.
Большая часть платежей сегодня проводится через дистанционные каналы обслуживания – банкоматы, платежные терминалы, интернет-банк Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение, услугу Автоплатеж, которые позволяют значительно упростить процесс проведения регулярных платежей и сэкономить время плательщика. Доля таких платежей в Байкальском банке Сбербанка ежемесячно достигает более 85%.
– Использование дистанционных каналов обслуживания позволяет нашим клиентам значительно экономить время. Тестовые замеры показывают, что на оплату счета в устройстве самообслуживания или интернет-банке требуется в среднем три-пять минут. Оплата через услугу Автоплатеж занимает полминуты, которые требуются для прочтения смс-сообщения о платеже, – отметил глава Байкальского банка Сбербанка. – Сегодня все экономят время, поэтому предпочитают платить со счета банковской карты. Кроме того, развитие удаленных каналов позволяет снижать затраты клиентов на оплату комиссии.
Кроме того, заявил он, Сбербанк и партнеры стремятся поощрять клиентов-держателей карт рассчитывающихся безналичным способом. В частности, действует партнерская программа «Спасибо от Сбербанка». Участник программы копит на карте бонусы «Спасибо», которые зачисляются ему как процент с каждой операции при безналичном растете за товары и услуги. Бонусами можно потратить у партнеров банка до 99% суммы в чеке.
В программе «Спасибо» у Сбербанка более двухсот партнеров, на территории обслуживания Байкальского банка – более 70. Это магазины одежды, обуви, продуктовые торговые сети, продавцы электроники, аптеки, автозаправки. И банк постоянно расширяет партнерский список. Также напомним, что в июле нынешнего года Сбербанк обновил программу лояльности «Спасибо». В новом формате активные клиенты получают еще больше бонусов и могут обменивать бонусы на рубли.
– После перезапуска программы в ней появились четыре уровня привилегий – «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо», «Больше, чем Спасибо». Интересно, что переход с уровня на уровень теперь для клиента выглядит как игра с определенными ежемесячными заданиями. Выполняя их, участники программы повышают свой статус и получают дополнительные привилегии. При достижении четвертого уровня можно обменивать бонусы «Спасибо» на рубли. На уровнях «Огромное Спасибо» и «Больше, чем Спасибо» есть возможность выбирать дополнительные категории, за покупки в которых будут получать повышенные бонусы. Списывать накопленные бонусы по-прежнему просто. Их можно потратить в точках партнеров, а также в интернете в режиме 24/7 обменять на железнодорожные и авиабилеты, брони отелей, – сообщил Александр Абрамкин.
Живые бумажные деньги, бесспорно, должны из наших карманов исчезнуть, считает он. Кеш – это очень дорогая история для потребителей, банков, государства, предпринимателей. Исследования показывают, что эквайринг помогает увеличить поток клиентов и средний чек покупки. Благодаря эквайрингу растет скорость обслуживания покупателей и появляется дополнительный канал продаж – банковская карта, которая позволяет клиенту тратить больше и не задумываться о количестве наличных средств в кошельке. При оплате картой у кассира отсутствует риск получить фальшивую банкноту. Сокращаются затраты на услуги инкассации. Без эквайринга сложно представить работу компаний, которые продают товары и услуги через интернет.
– На сегодняшний день в Байкальском банке заключено 30 тысяч договоров с предприятиями торговли и услуг, где можно расплатиться картой. С начала этого года поток желающих использовать инструменты эквайринга вырос более чем на 10%, – заявил Александр Абрамкин. – В настоящий момент Сбербанк может предложить предпринимателям легко адаптирующиеся под формат и обороты любого бизнеса официальные, легальные сервисы по приему платежей, в том числе и онлайн. Представителей малого и микробизнеса часто интересует возможность приема оплаты от своих клиентов через страницу в социальных сетях.
Кроме того, отметил председатель Байкальского банка Сбербанка, система позволяет получать расширенную информацию по динамике оборотов, размеру среднего чека, частоте транзакций, не только в виде статистики, но графиков.
– То есть предприниматель получает инструмент не только для приема платежей, но и для всесторонней оценки и анализа своего бизнеса. И мы уже получаем самые хорошие отзывы от бизнеса. И это далеко не предел, – заключил Александр Абрамкин.
По материалам пресс-службы Байкальского банка Сбербанка
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Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая различные ...
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
Более миллиона человек воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России в августе 2018 года. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента запуска кабин...
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...
Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и...
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставлен...
С 23 по 26 августа 2018 года в Новосибирске состоится финал 5-ой Спартакиады пенсионеров России. В нем примут участие порядка 600 спортсменов-любителей из 65 регионов РФ и семи зарубежных стран: Беларуси, Гер...
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На горячую линию Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области часто поступают вопросы о сроках зачисления пенсии. Пенсионеры, получающие выплаты через доставочные организации, как правило, точно знают дату, когда доставщик или почтальон принесёт пенсию. А вот пенсионеры, которым деньги зачисляются на банковскую карту, часто интересуются, почему иногда разница составляет 2–3 дня. Перенос сроков происходит лишь по одной причине: пенсия выплачивается раньше, если дата выплаты приходится на праздничный или выходной день. А в следующем месяце пенсия зачисляется как обычно, по графику. Из-за этого у многих пенсионеров создаётся ощущение, что в текущем месяце ему задержали выплату.
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