Живой концерт Ёлки можно увидеть онлайн 3 апреля

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В рамках проекта Сбербанка и Okko «Шоу ON!» 3 апреля выступит Елка. Певица сыграет живой концерт и представит уникальную программу в камерном студийном формате. Программа включает в себя главные хиты исполнительницы и новые песни.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, концерт Елки доступен подписчикам Okko в устройствах iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте Okko. Те, кто еще не является подписчиком Okko, могут посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Елка также ответит на вопросы зрителей «Шоу ON!» в прямом эфире. Свой вопрос можно задать в группе онлайн-кинотеатра Okko «ВКонтакте». Авторы лучших будут традиционно награждены подписками от Okko.
Концерт группы «Сплин», который должен был состояться в рамках проекта Сбербанка и Okko 3 апреля, переносится по независящим от организаторов причинам. Новая дата будет объявлена позже.
«Шоу ON!» – проект с живыми концертами от Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, созданный, чтобы радовать поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий, а также призванный сделать искусство доступным для всех жителей России и мира. Live-выступления рок– и поп-звезд проходят в Okko каждую пятницу и субботу.
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